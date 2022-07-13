انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

صيدلي

اسم الشركة صيدلية امامه

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 2مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 25 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الصيدلة – صيدلي )

مايكروسوفت أوفيس جيد

مهندس تصميم معارض

اسم الشركة سيراميكا أرت

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎4 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 24 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )

مايكروسوفت أوفيس جيد

– حاصل على بكالوريوس تربية فنية – تربية نوعية – فنون تطبيقية – فنون جميلة

– خبرة في تنفيذ معارض السيراميك

– إجادة لاستخدام برامج التصميم (3D Max Autocad_sketch)

– مهارات إدارية واشرافية

– تصميم والاشراف على تنفيذ معارض السيراميك