انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
صيدلي
اسم الشركة صيدلية امامه
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الصيدلة – صيدلي )
مايكروسوفت أوفيس جيد
مهندس تصميم معارض
اسم الشركة سيراميكا أرت
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية )
مايكروسوفت أوفيس جيد
– حاصل على بكالوريوس تربية فنية – تربية نوعية – فنون تطبيقية – فنون جميلة
– خبرة في تنفيذ معارض السيراميك
– إجادة لاستخدام برامج التصميم (3D Max Autocad_sketch)
– مهارات إدارية واشرافية
– تصميم والاشراف على تنفيذ معارض السيراميك