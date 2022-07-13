انت الان تتابع خبر.وصفة سد المسام .. احلي علاج للبشرة الدهنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم وصفة سد المسام لعلاج مشاكل الوجه نهائياً وعدم التعرض لأي من مشاكل البشرة، هناك أكثر من وصفة لسد مسام الوجه الدهني والتي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة كما يلي:-

ماسك البيض والليمون.

وصفة لسد مسام الوجه الدهني باستخدام قناع البيض والليمون يساعد على غلق مسامات الوجه طبيعياً والحماية من مشاكل البشرة الدهنية، ولتحضير هذا القناع يتم مزج بياض البيض مع عصير ليمونة. وفي حالة الرغبة في التخلص من بعض عيوب البشرة مثل تصبغات الجلد يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي، وبعد الانتهاء من تحضير المزيج يتم تنظيف البشرة بفرشاة ناعمة تمهيداً لوضع القناع وتركه حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويفضل بعد ذلك أن يتم تمرير مكعب من الثلج على البشرة بلطف.

ماسك الموز والشوفان..

وصفة لسد مسام الوجه الدهني باستخدام قناع الموز والشوفان بالتنظيف العميق وشد البشرة جيداً، وهو ما يساعد على إغلاق مسامات الوجه للبشرة الدهنية وعدم التعرض لأي من مشاكلها مستقبلاً، ولتحضير قناع الموز والشوفان يتم وضع قطعة من الموز مع نصف تفاحة وملعقة صغيرة من عصير الليمون مع أربع ملاعق صغيرة من العسل في محضر الطعام وذلك لضمان المزج الجيد لجميع المكونات السابق ذكرها، بعد ذلك يتم إضافة القليل من دقيق الشوفان للمزيج السابق وإعادة المزج.

ولاستخدام القناع يتم تنظيف الوجه أولاً عن طريق قطعة قماش أو قطن مغموسة في ماء دافئ وتمريرها على البشرة من أجل تفتيح المسام بصورة أفضل، ثم يتم تجفيف الوجه جيدأ بمنشفة وجه قطنية، بعد ذلك يتم نشر المزيج على الوجه وتركه بعض الوقت حتى يجف ثم القيام بتدليك الوجه بأطراف الأصابع بلطف وترك القناع على الوجه لفترة تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة تمهيداً لتنظيف الوجه بالماء الفاترثم تمرير قطعة من الثلج على البشرة من أجل إغلاق المسام.

ماسك الخيار وعصير الليمون..

عند البحث عن وصفة لسد مسام الوجه الدهني فربما تكون وصفة الخيار هي الأفضل وذلك لتميز الخيار بأنه مرطب طبيعي للبشرة وقدرته على تنظيف وإغلاق مسامات الوجه طبيعياً. كما يمكن تحضير قناع الخيار وعصير الليمون عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من عصيرالليمون لأربع شرائح من الخيار ووضع هذه الشرائح على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة ثم تنظيف الوجه بالماء، وللحصول على أفضل نتائج يمكن استخدام هذا القناع مرتين أسبوعياً.

قناع الشوفان والطماطم..

عند التساؤل عن مسامات الوجه كيف تروح وعن كيفية توحيد لون البشرة، ربما تكون الإجابة الأفضل هي قناع الشوفان والطماطم، وذلك لقيام قناع الشوفان والطماطم بتنظيف المسام وإغلاقها بالإضافة لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وتجديد ا لتوحيد لون البشرة وإظهارها بمظهر مشرق، ولتحضير قناع الطماطم والشوفان يتم مزج حبة طماطم مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ويتم وضع المزيج على الوجه مع التدليك.