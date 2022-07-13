انت الان تتابع خبر طريقة ازالة الدهون الصعبة.. نضفي الحلل في 3 دقايق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفقا لما جاء فى موقع “ Reader’s Digest ”، إليكم طريقة ازالة الدهون الصعبة و بعض من الحيل التى تساعد فى تنظيف الأواني من الدهون.

نضفي الحلل في 3 دقايق .. طريقة ازالة الدهون الصعبة

الكاتشب والدهون

الكاتشب أو الصلصة أرخص مزيلات البقع التجارية وآمن للتطبيق بدون قفازات على الأوانى فلا يضر اليد فقط ادهني الأواني بطبقة رقيقة من البهارات واتركيها لمدة خمس إلى ثلاثين دقيقة، حيث تتفاعل الأحماض الموجودة في الكاتشب مع البقع وتزيله واشطفي المقلاة وجففيها على الفور.

الليمون والدهون

اجعل تلك الأواني والمقالي الباهتة تلمع من الداخل والخارج كل ما عليك سوى فرك الجانب المقطوع من نصف ليمونة في كل مكان وتلميعها بقطعة قماش ناعمة.

تعد البقع الموجودة على أواني الطهي المينا طبيعية بالنسبة لمحلول تنظيف أقراص طقم الأسنان و املأ القدر أو المقلاة بالماء الدافئ وضع قرصًا أو قرصين حسب حجمه.

صودا الخبز والدهون

جربي إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز إلى الكمية المعتادة من السائل الذي تستخدميه وراقبيها حيث تقطع الشحوم مثل السكين الساخن.

منظف الفرن والدهون

قومي بتغطية أواني الطهي بمنظف الفرن ثم ضعيها في كيس قمامة فارغ شديد التحمل وأغلقيها بإحكام باستخدام أربطة ملتوية ، واتركيها طوال الليل ثم افتحي الكيس في الهواء الطلق مع إبقاء وجهك بعيدًا عن الأدخنة الخطرة مع استخدام قفازات مطاطية لإزالة وغسل أواني الطهي.