تخلص من رائحة الحذاء الكريهة بمكونات لن تخطر على بالك ولن تكلفك أي اموال مجربة 100%

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كثير من الاشخاص رائحة الحذاء يسبب لهم الاحراج وخاصة إذا خلع الحذاء في مكان مغلق ومن مسببات رائحة الحذاء التعرق عدم ارتداء الجوارب القطنية وتعرق القدمين ولنتخلص من هذه المشكلة سنعرض لكم بعض الطرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة. طريقة التجميد للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة: نضع الحذاء بداخل كيس بلاستيك ونضعه في الفريزر لمدة ليله كامله حيث يعمل نظام التجميد على قتل البكتريا المسببة للرائحة الكريهة وفى اليوم التالي نضع الحذاء في الشمس وبذلك سنتخلص من رائحة الاحذية الكريهة. كربونات الصوديوم والخل للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة: نقوم برش القليل من كربونات الصوديوم داخل الحذاء واتركيها لمدة ساعتين وستتخلص من رائحة الحذاء تماما ويمكن ايضا رشها داخل الحذاء قبل الخروج ستمنع تكون الرائحة في القدم نهائي.

نحضر اناء ونضع به ربع كوب من الخل على ربع كوب ماء دافئ ثم نضع هذا الخليط داخل الحذاء لمدة ثلاث ساعات ثم نأخذ فرشاة ونمررها داخل الحذاء بعد ذلك نغسل الحذاء بالماء ونتركه ليجف وستزول رائحة الحذاء الكريهة تماما. اكياس الشاي المستخدمة وورق الجرائد للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة: بعد شرب كوب الشاي لا نقوم برمي اكياس الشاي ونضعها داخل الحذاء ذو الرائحة الكريهة ونتركه لمدة اربعه وعشرون ساعة وسنلاحظ اختفاء الرائحة من الحذاء حيث تعمل اكياس الشاي على امتصاص الرطوبة من الأحذية.

نضع ورق جرائد داخل الحذاء ذو لرائحه الكريهة ونتركه لمدة اربعه وعشرون ساعة وعند ازالة ورق الجرائد سنلاحظ اختفاء الرائحة من الحذاء لأنه يعمل على امتصاص الرائحة الكريهة من الاحذية. قشر الليمون وبودرة الاطفال للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة: نحضر قشر الليمون ونضعه داخل الحذاء لمدة ليلة كامله وعند ارتداء الحذاء في اليوم التالي سنلاحظ اختفاء الرائحة تماما.

نقوم برش بودرة الاطفال داخل الحذاء وعلى القدمين قبل الخروج من المنزل حيث تمنع تعرق القدمين وبالتالي تمنع الروائح الكريهة في الحذاء. اسباب رائحة الاحذية الكريهة: تعرض القدمين للتعرق لمده طويلة مما تسبب الروائح الكريهة داخل الحذية.

الجوارب غير القطنية والاحذية الرديئة التي تسبب تعرق للقدمين مما يزيد من نمو البكتريا.

ارتداء احذيه مبلله تؤدى الى نمو البكتريا المسببة لهذه الروائح الكريهة. عمر شويل - جدة تخلص من رائحة الحذاء الكريهة بمكونات لن تخطر على بالك ولن تكلفك أي اموال مجربة 100% - ثقفني

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