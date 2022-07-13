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كثير من الاشخاص يريدون استعادة لون الكوتشي الابيض من بعد تحوله الى اللون الاصفر في هذا المقال سنعرض لكي بعض من الطرق لتنظيف الكوتشي من الاوساخ وتغيير اللون. تنظيف الكوتشي الابيض بمعجون الاسنان وبيكربونات الصوديوم: نخلط في وعاء صغير ملعقة من بيكربونات الصوديوم على نصف ملعقة من الماء على ملعقة كبيره ماء اكسجين ونأخذ هذا العجين ونضعه على الكوتشي باستخدام فرشاه صغيره ونتركه حتى يجف تماما ثم نفرك الكوتشي وستزيل جميع الاتساخات ويصبح ابيض كما كان.

نضع معجون الاسنان على الكوتشي ثم نفركه بفرشاة اسنان قديمة ثم نحضر قطعه من القماش المبللة ونمسح بها على الكوتشي سيصبح ابيض كأنه جديد. تنظيف الكوتشي الابيض بمسحوق غسيل الملابس وصودا الخبز: نبلل الكوتشي قليلا بالماء ثم نضع عليه مسحوق الغسيل ونفركه بفرشاة اسنان قديمة ونأتي بقطعه من القماش المبللة وننظف الكوتشي من المسحوق سيرجع اللون الابيض المميز للكوتشي.

نحضر ملعقة من صودا الخبز ونخلطها على ملعقة من الخل وملعقة من الماء ثم نضعهم على الكوتشي ونفركه بواسطة فرشاة الاسنان ونترك الكوتشي حتى يجف. تنظيف الكوتشي الابيض ببودرة الاطفال ومعجون الحلاقة: نقوم بخلط كمية من بودرة الاطفال والماء ونضعها على الكوتشي ثم نزيل هذا الخليط بقطعه من القماش ونترك الحذاء حتى يجف.

نقوم بوضع كميه من معجون الحلاقة على الكوتشي ونفركه بفرشاة الاسنان الغير مبلله ونتركه حتى يجف ثم نغسله جيدا سيصبح لونه ابيض كما كان. تنظيف الكوتشي الابيض بمزيل البقع: عند التصاق البقع في الأحذية بطريقه مزريه يمكننا استخدام مزيل البقع ونفركه حتى يصبح نظيفا مره اخرى. نصائح للحفاظ على الكوتشي الابيض من تغير لونه: ازالة أي بقع في الكوتشي الابيض اول باول.

وضع الكوتشي الابيض بعيدا عن الشمس والأتربة حتى لا يتغير لونه.

عدم غسل الكوتشي بالماء الساخن.

إذا بقيت الاوساخ على الكوتشي لفتره طويله يجي اتباع طريقه من الطرق السابقة.

نستخدم بخاخ يعيد اللون للكوتشي الابيض الشمواه حتى يظل لونه ابيض لفتره طويله.

عند التنظيف يجب خلع اربطة الكوتشي وغسلها بالماء الدافئ منفردة. عمر شويل - جدة رجع كأنه جديد.. بدون دعك ولا مجهود بمكون واحد بس الكوتشي الأبيض رجع يلمع من تاني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجع كأنه جديد.. بدون دعك ولا مجهود بمكون واحد بس الكوتشي الأبيض رجع يلمع من تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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