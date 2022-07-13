شوف أقوى عروض العيد من مكتبة جرير على الهواتف ايفون وسامسونج وآبل بجميع انواعها خصومات وتخفيضات هائلة

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عروض جرير على الجوالات 2022م في سوق المملكة العربية السعودية هي موضوع مقالنا اليوم، تعمل مكتبة جرير السعودية على تقديم عروض تقسيط أو تخفيض على أسعار الهواتف بجميع أنواعها من السامسونج والأبل والنوكيا وغيرها، والعروض الحالية مقدمة ومتوفرة لمدة أسبوع على الأقل ومن الممكن أن تزداد المدة أكثر من ذلك، وإلى كل شخص يرغب في شراء هاتف جديد بأسعار مميزة عليه أن يتوجه إلى مكتبة جرير أو موقعها الإلكتروني حتى يحظى بالعروض الجديدة. آخر عروض جرير على الجوالات الأندرويد سعر هاتف هواوي p50 بسعة تخزين 256 جيجا بايت ويحتوي على 8 رامات وصل إلى 2.999 ريال سعودي.

أما اللون الأسود من هاتف هواوي p50 بنفس الرامات والسعة التخزينية وصل سعره إلى 2.999 ريال سعودي.

هونر ماجيك4 برو بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت وعدد الرامات 8 سعره وصل إلى 3.999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي إس 22 بلس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ورامات 8 سعره وصل إلى 3.799 ريال سعودي.

هونر 50 بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت وبعدد رامات8 سعره انخفض حتى وصل إلى 1.699 ريال سعودي.

سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فليب 3‎‎ سعته التخزينية 256 جيجا بايت ولونه الخارجي أخضر وعدد الرامات 8 سعره وصل إلى 3.099 ريال سعودي.

ووصل سعر هاتف سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي اس 21 اف اي ‎5‎‎G وصل إلى 6.399 ريال سعودي.

شاومي‎‎ ‎‎11 تي برو‎‎ بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وصل سعره إلى 1.899 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير على هواتف الأيفون هاتف أيفون 11 حجم ذاكرته 128 جيجا بايت لونه الخارجي بنفسجي سعره وصل إلى 2.299 ريال سعودي.

سعر هاتف آيفون 11 باللون الأخضر وسعة تخزينية 128 جيجا بايت وصل إلى حوالي 2.299 ريال سعودي.

اللون الأبيض من هاتف أيفون آبل 11 بنفس السعة التخزينية سعر وصل إلى 128 جيجا بايت بخصم يصل إلى 600 ريال سعودي.

ابل‎‎ ‎‎ ايفون 13 برو ماكس‎‎ سعته التخزينية 1 تيرا بايت يدعم الجيل الخامس سعره وصل إلى 6.999 ريال سعودي ولونه الخارجي أزرق.

ووصل سعر ابل‎‎ ‎‎ ايفون 13 برو ماكس‎‎ اللون الأسود بسعة 1 تيرا بايت وصل إلى 6.999 ريال سعودي.

لون ذهبي من هاتف ابل‎‎ ‎‎ ايفون 13 برو ماكس‎‎ وسعته التخزينية 256 جيجا بايت وصل سعره إلى حوالي 5.199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العيد من مكتبة جرير على الهواتف ايفون وسامسونج وآبل بجميع انواعها خصومات وتخفيضات هائلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العيد من مكتبة جرير على الهواتف ايفون وسامسونج وآبل بجميع انواعها خصومات وتخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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