“أنسي البق نهائيا”.. بمكون واحد بسيط قدرت أتخلص من حشرة البق المزعجة بلا عودة

كثير من الاشخاص يعانون من وجود الحشرات في منزلهم ومن أكثر الحشرات ازعاجا هي حشرة البق لإنها تنقل الكثير من الامراض وأحيانا تصبح مميته ى هذا المقال سنعرض لكي سيدتي بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك على التخلص من حشرة البق.

الفلفل الحار والخل واوراق الريحان للتخلص من حشرة البق:

نحضر بخاخ ونضع به خل ونضع عليه فلفل حار مطحون مع اضافة زيت الثوم ونقوم برش جميع الاماكن التي يتواجد بها حشرة البق حيث يعمل هذا الخليط على طرد حشرة البق لإنها تكره هذه الروائح النفاذة.

رش اوراق الريحان في جميع انحاء المنزل حيث ان له رائحة نفاذه تكرهه حشرة البق ولا تستطيع تحمله وبالتالي ستبحث عن ملجأ اخر.

مجفف الشعر وشبكة الالياف للتخلص من حشرة البق:

هذه الطريقة فعالة للقضاء على حشرة البق لأنها لا تستطيع تحمل الحرارة العالية مما تتسبب في قتله او يبحث عن مكان اخر.

شبكة الالياف والخطوط الدقيقة تساعد على التخلص من هذه الحشرة تماما لإنها تلتصق بهذه الشبكة ولا تستطيع التحرك ويلتصق بها وبالتالي تمنع تكاثره.

غسل المفروشات بالماء الساخن وسد الثقوب:

الماء الساخن يقضى على حشرة البق نهائيا عليكى بغسل جميع المفروشات بالماء الساخن وتعريضها للهواء والشمس للقضاء عليه تماما ويمنع من تكاثره لأنه يعيش على المفروشات الغير نظيفة.

إذا أمكن سد الثقوب التي فعلتها حشرة البق بالأسمنت فهذا يساعد على التخلص منها او وضع ماده لاصقه حتى تلتصق بها هذه الحشرة.

علاجات طبيعية لقرصة حشرة البق:

استخدام قشر الخيار على لسعة حشرة البق.

نضع معجون الاسنان على لدغة الحشرة.

وضع اكياس الشاي على مكان اللدغة.

وضع زيت اللافندر، او زيت شجرة الشاي.

اعراض قرصة حشرة البق:

تورم بسيط.

حرق خفيف.

احمرار.

اعراض تستدعى لزيارة الطبيب:

تورم الشفاه او اللسان.

دوخه واغماء، ضربات قلب سريعة.

غثيان، تقلصات في المعدة.

نصائح لتخفيف قرصة حشرة البق الى حين ان يتم القضاء عليها: