شوف عروض العثيم شاشات اليوم وتخفيضات الأجهزة المنزلية والجوالات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم شاشات اليوم، التي يبحث عنها الكثير من الأسر، والتي تنتظر التخفيضات التي يقدمها أسواق عبد الله العثيم، والتي تقدم الكثير والكثير من العروض المختلفة من السلع الغذائية والملابس و الأجهزة الكهربائية، والجوالات والشاشات، وغيرها بأسعار فوق الخيال وتقديم خصومات كثيرة لأحدث المنتجات داخل المملكة العربية السعودية لذا يتقدم الكثير من المواطنين إلى هذه العروض للألحاق بها قبل نفاذ الكمية. عروض العثيم شاشات اليوم شاشة شارب LED ٤٢ انش بسعر ٩٩٩.٠ ريال سعودي.



شاشات نيكاي LED 32بوصة بثمن ٥٤٩ ريال.

شاشة ارو LED سمارت ٥٥ انش بقيمة ١٣٢٩ ريال.

شاشات اي تي سي ال اي دي سمارت ٥٠ بوصة بسعر ١٥٩٩ ريال.

شاشة ميكرو ديچيت ال اي دي ٤٠ انش بثمن ٧٩٩ ريال.

شاشات توشيبا LED ٤٠ بوصة بقيمة ١١٩٩ ريال.

شاشة اورينو ال اي دي ٣٢ انش بسعر ٥٤٩ ريال سعودي.

شاشات ارو LED ٥٨ ال بي بوصة بثمن ١٤٩٩ ريال.

شاشة دورا ال اي دي ٤٣ انش بقيمة ١١٩٩ ريال.

سماعة جيباس ٢.١ بسعر ١٨٩ ريال.

رسيفر فيفا كس ديجيتال بثمن ٩٩٩ ريال سعودي.

رسيفر سامسونج ديجيتال ١١١ أس بقيمة ٩٩ ريال.

مسرح منزلي جيباس ٢.١ بسعر ٣٥٥.٩٦ ريال.

سماعة ميكرو ديجيت بلوتوث بثمن ١٤٩ ريال.

سماعات جيباس متنقلة بقيمة ١٩٩ ريال سعودي. عروض العثيم للجوالات هاتف تكنو kE7 ١٢٨ جيجا بمبلغ مالي ٥٦٩ ريال.

جوال ايفون ١٢بروماكس ذاكرة ١٢٨ جيجا بسعر ٤.٧٠٩ ريال.

موبايل هواوي واي ٧ بي ذاكرة ٦٤ جيجا بثمن ٦٤٥ ريال سعودي.

هاتف سامسونج ايه ٢١ اس ذاكرة ٦٤ جيجا بقيمة ٦٧٥ ريال.

جوال هونر ٩ اكس ذاكرة داخلية ١٢٨ جيجا بايت بمبلغ مالي ٧٤٥ ريال.

موبايل سامسونج أيه ٥١ ذاكرة داخلية ١٢٨ جيجا بايت بسعر ٩٨٥ ريال، ونذكركم برابط عروض بنده اليوم. عروض العثيم أجهزة منزلية غلاية ماء نيكاي ٣ لتر بقيمة ٦٩ ريال.

دفاية اي تي سي زيت ٩ ريشة بسعر ٢١٧.٣٥ ريال.

مروحة اليكتا ١٢ انش بمبلغ مالي ١٠١.٢٠ ريال سعودي.

ميكرويف كليك وان ٢٠ل بثمن ٢٥٩ ريال.

غسالة جيباس حوضين ١٠ كيلو بقيمة ٧٥٩ ريال سعودي.

ثلاجة ماء نيكاي حار بارد بأكواب بسعر ٤٥٨.٨٥ ريال سعودي. إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح عروض العثيم شاشات اليوم وتخفيضات الأجهزة المنزلية والجوالات. "عيد الأضحى" هدية لك بمناسبة حلول عيد الأضحى من موقع (ثقفني) - وأنشئ هدية باسمك

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