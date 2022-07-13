شوف أحدث عروض لولو هايبر على مختلف المنتجات بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة لولو هايبر وعروض لولو هايبر المميزة تنفرد بأقوى عروض الشهر الجبارة بخصومات على مختلف المنتجات المميزة والمهمة. حيث بمناسبة حلول شهر يوليو وعيد الأضحى المبارك تقدم متاجر لولو هايبر لكل عملائها المميزة أجهزة عالمية من أجهزة تكييف والمراوح بمناسبة حر الصيف الشديد للاستمتاع بهوائها الرائع وأجهزة كهربائية بماركات عالمية وعيرها الكثير بأسعار وخصومات مدهشة لا تفوت العرض. أحدث عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية بخصومات عملاقة احصل على خصم 40 ريال على مروحة ماركة أيكون 3 في 1، بسعر 219 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي. متوفر مروحة عمودية من أيكون قابلة للشحن بجهاز تحكم عن بعد، مقاسها 12 بوصة، للحبة بسعر 319 ريال بدلاً من 369 ريال، ووفر 50 ريال.

اشتري المروحة المميزة من أيكون مروحة بدون شفرات مع منقي هواء، مقاس المروحة 32 بوصة، بسعر 249 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي، ووفر 100 ريال. اشتري صانع الثلج من أيكون، حيث أنه يناسب الرحلات وتستطيع الاستمتاع بتناول المثلجات في أي مكان تريد الذهاب إليه. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 50 ريال.

مروحة برج ماركة أيكون، حيث أنها تعمل بقوة 65 واط، بسعر 189 ريال بدلاً من 279 ريال، ووفر 90 ريال.

احصل على خصم 110 ريال على مبرد وموزع مياه بخزانة ماركة أيكون، بسعر 489 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي. تخفيضات لولو على ألعاب الأطفال والمصيف بمناسبة العيد احصل على خصم 12 ريال على سترة سباحة متنوعة، للحبة بسعر 42 ريال بدلاً من 54 ريال سعودي.

اشتري بركة ماء قابلة للنفخ، بأشكال متنوعة، للحبة بسعر 76 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

متوفر فروزن 2 سترة سباحة متنوعة، للحبة بسعر 22 ريال بدلاً من 26 ريال سعودي.

برنسيس مجموعة ألعاب الشاطئ بأشكال مختلفة ومتنوعة، بسعر 39 ريال بدلاً من 49 ريال، ووفر 10 ريال.

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