شوف أقوى عروض هايبر بنده لفصل الصيف

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عمر شويل - جدة أقوى العروض والتخفيضات تجدها داخل هايبر بنده، حيث يعرض بنده منتجات كثيرة في مختلف الأقسام داخل الهايبر بأقل الأسعار تشمل العروض الأجهزة الكهربية وأدوات المطبخ ومستلزمات المنزل، كما توجد السلع الغذائية الطازجة والمجمدة كذلك المنظفات ومنتجات العناية الشخصية أيضا، يوفر لك هايبر بنده منتجات العناية بالأطفال بتخفيضات كبيرة، كما يوفر لك العديد من الأصناف بنصف الثمن حيث يمكنك شراء حبتان بسعر واحدة. عروض هايبر بنده يعرض لك بنده مجموعة ممتازة من أجود عروض التجهيزات المنزلية، حيث يمكنك شراء شواية مسطحة سينكور مقابل 179 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي.

شواية كهربائية كولين لتحضير اللحوم والدجاج المشوي بجودة عالية احصل عليها مقابل 149 ريال بدلاً من 219 ريال.

اشتري مايكرويف كولين سعة عشرين لتر مقابل 249 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

خلاط يدوي سينكور كليك أون احصل عليه مقابل 89 ريال فقط بدلاً من 159 ريال.

وفر مع بندة واحصل على خلاط سينكور مقابل 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال ووفر مبلغ خمسين ريال.

عصارة ماركة سينكور اشتريها بسعر 39 ريال بدلاً من 69 ريال.

خلاط يدوي سينكور يعمل بقوة محرك 800 وات احصل عليه بسعر 79 ريال بدلاً من 149 ريال. عروض بنده اشتري طاهية الأرز سينكور سعة 2.8 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

خلاط يدوي براون مقابل 109 ريال بدلاً من 149 ريال بقوة محرك 450 واط.

قلاية بدون زيت كولين احصل عليها مقابل 249 ريال بدلاً من 495 ريال سعة القلاية 4.5 لتر. Panda offers خلاط مع آريتي مع مطحنتين ابيض/ رمادي سعر الحبة 99 ريال بدلا من 165 ريال.

قلاية كينوود بدون زيت احصل عليها مقابل 299 ريال بدلا من 579 ريال.

خلاط يدوي مولينكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال سعودي. قطاعة كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال.

احصل على محضرة طعام مولينكس مقابل 239 ريال بدلا من 449 ريال.



مايكروسوفت وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر مقابل 249 ريال بدلا من 349 ريال سعودي.

مكيف شباك وايت وستنجهاوس 18000 وحدة، احصل عليه مقابل 1999 ريال بدلا من 2149 ريال سعودي.

وفر مع عروض بنده الموفرة واحصل على مكيف هواء جيباس سعة 7 لتر مقابل 265 ريال بدلا من 365 ريال.

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