نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو عمرك العقلي؟ ستصدم من هذا الاختبار! في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمرك العقلي.. هناك الكثير على Facebook والشبكات الاجتماعية الأخرى الذين يشاركون النتائج التي حصلوا عليها من خلال الاختبارات النفسية. يكشف هذا النوع من الاختبارات عن بيانات حول شخصيتنا لم نكن نعرفها، فقط من خلال الإجابة على سؤال بسيط: كم عدد الكلاب التي تراها في الصورة؟ سوف يفاجئك اختبار العمر العقلي هذا!

اختبار عمرك العقلي

لذلك نقدم لكم هذه التجربة. في الصورة يمكنك رؤية صورة كلب، ولكن إذا نظرت بعناية يمكنك رؤية المزيد من الأشكال. بمجرد حصولك على العدد الدقيق للكلاب، يمكنك معرفة النتائج. بعد اختيارك في اختبار العمر العقلي هذا، ستكتشف كم عمرك. تذكر أن تجيب بصدق، لأنه عندها فقط ستكون النتائج التي تحصل عليها صالحة.

نتائج اختبار عمرك العقلي

1. إذا رأيت 4 كلاب

إذا رأيت 4 كلاب في الصورة ، فإن عمرك العقلي هو 20-25 سنة. أنت من النوع الفني والأكاديمي. تحب رؤية الأشياء من منظور جديد وغالبًا ما تذهب إلى الحفلات الموسيقية والعروض الترويجية للكتب. البيئة الصاخبة لا ترضيك وتريد إبقاء عقلك شابًا بأفكار بسيطة.

2. إذا رأيت 5 كلاب

إذا نظرت إلى 5 كلاب، فإن عقلك يتراوح بين 25 و 30 عامًا وأنت مثال للبساطة. لا تريد المبالغة في تعقيد الأمور، سواء كانت رومانسية أو شيء بسيط مثل العشاء. دائرتك الاجتماعية صغيرة، لذا فأنت أقل عرضة للوقوع في المشاكل.

3. إذا رأيت 6 كلاب

إذا رأيت 6 كلاب في الصورة، فإن عقلك يبلغ من العمر 30-40 عامًا. أنت قديم بعض الشيء ومحفوظ، لكنك أيضًا شخص يمكن أن يثق به الناس. غالبًا ما يطلب منك أصدقاؤك النصيحة لأنهم يعتقدون أنك ناضج ومستقر. أنت لست براقة ومتواضعة.

4. إذا رأيت 7 كلاب

إذا رأيت 7 كلاب ، فأنت حرفياً طفل. أنت ساذج جدًا وبسيط ولطيف مثل الأطفال.

ما هو اختبار الشخصية؟

يُطلق عليه أيضًا الاختبار النفسي، وهو أداة اختبار مصممة لقياس أو تقييم سمة نفسية معينة أو سمات شخصية عامة للفرد. يجب أن يضمن بناء الاختبار أن السلوك المحدد قبل وكيل معين يمثل بأمانة قدر الإمكان أداء الموضوع في المواقف اليومية التي يتم فيها وضع القدرة التي يُقصد من الاختبار تقييمها موضع التنفيذ الفعلي.

وفقًا لأب التحليل النفسي، سيغموند فرويد، فإن التجارب التي يراكمها الشخص طوال حياته تساعد في تشكيل شخصيته أو شخصيتها كشخص بالغ. ادعى فرويد أن التجارب الصادمة لها تأثير قوي على هذه المرحلة.

من ناحية أخرى، تشير الجامعة التكنولوجية في أمريكا اللاتينية (UTEL) في المكسيك إلى أن الاختبارات الشخصية أو النفسية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: استبيان وصورة وموقف يحدد الخصائص المختلفة التي ربما لم تكن تعرفها عن نفسك وما تحدده. .. هل تفكر في الأشياء؟

ما هو أصل اختبارات الشخصية؟

وفقًا لـ Wikipedia ، تم إنشاء اختبارات الشخصية الأولى في عام 1920. واستهدفت هذه الاستبيانات “تسهيل عملية اختيار الأفراد، لا سيما في القوات المسلحة”.

في هذه الأوقات، يهتم العديد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم بمعرفة المزيد عن أسلوب حياتهم. هذا هو السبب في وجود العديد من الاختبارات البسيطة على الشبكات الاجتماعية التي تسمح لمستخدمي الإنترنت بمعرفة كل ما يتعلق بشخصيتهم.

ما هو أفضل اختبار شخصية؟

يعد الاستبيان 16PF أحد الاستبيانات الأكثر موثوقية والأكثر استخدامًا. هذا هو نتيجة عقود من العمل والتحليل بواسطة Raymond B. كان Kettle عالمًا نفسيًا بريطانيًا معروفًا بإسهاماته الكبيرة في مجال الشخصية ، وقبل كل شيء ، الذكاء. كان هو الشخص الذي اقترح ، على سبيل المثال ، وجود ذكاء سائل وذكاء متبلور.

يتم تعديل اختبار الشخصية هذا وتحديثه باستمرار، ولكن جوهره هو نفسه: تحقق من خصائص شخصيتك بناءً على 16 عاملاً وخمسة عوامل ثانوية: العامل أ (العاطفة) ، والعامل ب (المنطق) ، والعامل ج (الاتساق). ، العامل. E (الهيمنة) ، العامل F (الاندفاع) ، العامل G (توافق المجموعة) ، العامل H (الجرأة) ، العامل الأول (الحساسية) ، العامل L (الشك) ، العامل M (الخيال) ، العامل N (الماكرة) ، العامل O (الشعور بالذنب) ، العامل Q2 (الاكتفاء الذاتي) ، العامل Q3 (ضبط النفس) ، العامل Q4 (الإجهاد).

لماذا اختبارات الشخصية مهمة؟

اختبارات الشخصية هي اختبارات يتم إجراؤها بهدف معرفة المواهب والاهتمامات والسمات الشخصية للمرشحين للوظائف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم توفير أساس للتنبؤ بما إذا كان مقدم الطلب سيتوافق بنجاح مع قيم مؤسستك وفريق العمل. على الرغم من كونه أداة أساسية في عملية التوظيف، فقد تم توسيع استخدامه مؤخرًا ليشمل الشبكات الاجتماعية لأنه عادةً ما يوفر للمشاركين وجهات نظر جديدة حول كيفية العيش.