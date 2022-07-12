نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية اليوم أوفر عروض يوليو التوفير على مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض لولو هايبر ماركت السعودية اليوم أوفر الأسعار وأقوى الخصومات والتخفيضات، وذلك ضمن حملة “يوليو التوفير” بإمكانك الحصول على مستلزمات المنزل من السلع الغذائية مقابل أقل الأسعار، وتبدأ العروض منذ يوم الأربعاء 13 يوليو وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 19 يوليو 2022، وتشمل العروض على العديد من الخيارات المتاحة من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الإلزامية في البيت السعودي، وذلك مقابل أقل الاسعار من لولو ماركت السعودية، على أن تتاح العروض أون لاين من خلال موقع لولو هايبر ماركت والإستمتاع بخدمات الشحن لأي مكان في السعودية، أو من خلال زيارة الفروع الأقرب والحصول على العرض المناسب والمتاح ضمن العروض الأسبوعية في السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية اليوم أوفر

تضم العروض والتخفيضات أهم السلع الغذائية الفاخرة التي تتمتع بجودة ممتازة، حيث يعرض لولو ماركت أقوى المنتجات والأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق السعودية، وذلك مقابل أقل الأسعار في عروض شهر يوليو التوفير، والتي تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو المقبل، وتشمل العروض كذلك أكياس الأرز بأحجام وأوزان مختلفة، أكياس السكر الناعم الفاخر، وبعض أنواع الخضروات الطازجة في كل يوم، إلى جانب عروض الأسماك والدجاج واللحوم، كما تشمل التخفيضات والخصومات على أكياس الطحين الفاخر لصناعة أفضل أنواع المعجنات والفطائر المحببة في وجبة الإفطار أو العشاء، وإليكم أفضل الأسعار.

كيلو روبيان وسط بسعر 26.90 ريال.

سمك بلطي حجم وسط بسعر 17.90 ريال للكيلو.

لحم نعيمي أنثى الخروف بسعر 36.90 ريال للكيلو.

كيلو لحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال.

روبيان وردي مطبخ بسعر 29.90 ريال للكيلو.

تخفيضات لولو ماركت السعودية

تمتع بأفضل وأجواد أنواع الخضروات والفواكه الطازجة من المزرعة، بإمكانك تسوقها بنفسك أو طلبها للشحن المنزلي على أن تكون طازجة، حيث يتم تجديدها بشكل يومي من أسواق المزرعة، وكذلك منتجات الألبان والوجبات الخفيفة وحشوات للسندويتشات المتميزة في أي وقت سريعة التحضير.

علبة خوخ أردني أو مصري بسعر 5.95 بدلًا من 12.75 ريال.

كيلو أفوكادو هاس جنوب إفريقيا بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال.

رمان جنوب إفريقيا أو بيرو بسعر 15.45 ريال للكيلو.

عروض السعودية

تضم العروض والخصومات أيضًا مجموعة متعددة من أنواع التسالي المختلفة والتوابل والبهارات الأساسية في إعداد الوصفات السعودية، وكذلك المكسرات باعتبارها إضافات أساسية في الأطباق الرئيسية والجانبية، كما أنها من أفضل أنواع السناكس الصحية التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة الجسم وإمداده بالطاقة.