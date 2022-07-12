نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض العثيم الأسبوعية الجديدة خصومات عيد الاضحي على الاجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم نقدم إلى كل عملاء أسواق عبد الله العثيم آخر عروض العثيم الأسبوعية، بالرغم من الشهرة الواسعة التي تتمتع بها ماركت بنده إلا أن سوق العثيم يلجأ إليه ملايين العملاء في كل الفروع الموجودة له داخل المملكة العربية السعودية و السوق لها فروع أخرى خارج المملكة منها جمهورية مصر العربية وبعض الدول الأخرى، و تسعى الماركت إلى توفير كل ما يرغب في شراءه أي فرد بتخفيضات مميزة تصل إلى 70% وسنقوم بتقديم أبرز العروض في سطورنا التالية. عروض العثيم الأسبوعية متوفرة لـ 3 أيام الكيلو جرام الواحد من المانجو المصري وصل إلى 8.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جرام واحد من الموز الأصفر وصل إلى 3 وربع ريال سعودي بدلًا من 4.45 ريال سعودي.

صندوق كيلو جرام من الكرز الأحمر سعره وصل إلى 7.45 ريال سعودي بدلًا من 8 ونصف ريال سعودي.

لحم بقري مفروم مجمد برازيلي سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

ثوم أبيض سعر صندوق كيلو جرام منه انخفض من سعر 3.95 ريال سعودي ووصل إلى سعر 1.75 ريال سعودي.

صندوق من تمر روتانة سعره وصل إلى 28.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 35.95 ريال سعودي.

حب دوار الشمس الأسود بطعم الملح والليمون سعره 14.95 ريال سعودي بعد خصم ممتاز.

كيلو جرام واحد من القهوة العربي البرية سعره وصل إلى 46.95 ريال سعودي بعد تخفيض كبير.

اللوز الني سعر الكيلو جرام الواحد منه يصل إلى 33.95 ريال سعودي.

بينما سعر المكسرات المشكلة كيلو جرام واحد منه وصل إلى 68.85 ريال سعودي. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية طقم كامل من قدر كاسا بونيتا من ماربل عدده 9 قطع سعره وصل من 245 ريال سعودي إلى 179 ريال سعودي.

عصارة للحمضيات ليمون وبرتقال كليك أون انخفض سعرها من حوالي 139 ريال سعودي إلى 99 ريال سعودي.

حلة ضغط من شركة السيف حجمه 7 لتر سعرها أصبح 99 ريال سعودي بعد أن كان 159 ريال سعودي.

بينما سعر حلة الضغط من شركة كوولين و تعمل كهربيًا سعرها انخفض من 419 ريال سعودي ووصل إلى 189 ريال سعودي.

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