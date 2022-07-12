نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الكرامة عمان فرع سمائل عروض العيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض الكرامة عمان فرع سمائل، والتي تضم مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع الاستهلاكية من لوازم المنزل، وذلك مقابل أسعار مخفضة في عروض عيد الأضحى بعمان، وتستمر العروض بدايةً من يوم 7 يوليو 2022 وحتى يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، وبإمكانك تصفح أهم الفرص التوفيرية والسلع المخفضة في التالي، ويعتبر الكرامة هايبر ماركت من أقوى متاجر عمان التي تقدم لعملائها أقل الأسعار في موسم التخفيضات، وذلك على احتياجات المستهلك المنزلية من سلع غذائية وغيرها من لوازم التعقيم والتنظيف.

أجدد عروض الكرامة عمان فرع سمائل

اشترِ منتجاتك المفضلة والسلع الأساسية في المنزل العماني وذلك مقابل تخفيضات على السعر الأصلي، ضمن موسم التخفيضات السنوية وتخفيضات العيد الأضحى 1443، وتشمل السلع والعروض على أكياس الأرز كبيرة الحجم، أكياس السكر الفاخر عالي الجودة، عبوات الصلصة وأكياس الحليب ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها، ويحظى الأرز البسمتي بنصيب كبير من العروض، باعتباره من السلع الغذائية الأساسية في البيت العربي.

35 كيلو أرز ممتاز طويل الحبة بسعر 23.395 ريال عماني.

عرض 35 كيلو أرز الفجر + 10 كيلو طحين أبيض بسعر 22.995 ريال عماني.

الكرامة عروض عمان

لكل محبي حلوى العيد الشهية، تصفح أقوى عروض الشوكولاتة والتوفي بنكهات وأنواع متعددة في المجلة الأسبوعية بعمان، والتي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من مختلف أكياس الحلوى متفاوتة من حيث الوزن والسعر لتشترِ ما تحبه لعائلتك، وأغلب المنتجات والأنواع تتميز بالجودة الممتازة، لتضفي المزيد من لمسات الفخامة على الجلسات والإجتماعات العائلية.

900 جرام شوكولاتة الفادج الفاخرة بسعر 1.395 ريال عماني.

كيندر إيجز بسعر 0.795 ريال عماني.

أصابع كيت كات 42×17.75 جرام بسعر 3.250 ريال عماني.

توفي إلفان عرض 2×300 جرام بسعر 0.890 ريال عماني.

مجلة عروض العيد

احصل على السلع اليومية والمنتجات الاستهلاكية بأقل الأسعار في السوق العماني فقط من هايبر الكرامة، إذ تجد في العروض عرض خاص 2×226 جرام من فلفل الهاليبينو بسعر ممتاز يبلغ 1.650 ريال عماني، وعرض الزيت النباتي من صن لايف 2×1.5 لتر بسعر خاص 2.795 ريال عماني.