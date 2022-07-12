نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هايبر بنده بتقدم أقوى عروض الصيف وخصومات عيد الاضحي علي الاجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ننشر لكم اليوم آخر عروض الصيف من بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وما يحتاج إليه المطبخ، تعد ماركت بنده هي الماركت الأولى من حيث الشهرة داخل المملكة العربية السعودية والتي لم تستطع حتى الآن أي سلسلة تجارية أخرى أن تنافسها من حيث العروض والتخفيضات وكذلك المنتجات التي تقوم بتقديمها في أي فرع من فروعها داخل المملكة، وسنقدم لكم آخر العروض في سطور مقالنا التالية. آخر عروض الصيف من بنده على الأجهزة الكهربائية خلاط آرايتي مقدم بمطحنتين متوفر منه اللون الأبيض والرمادي بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي.

قلاية كنوود بدون زيت سعرها وصل من 579 ريال سعودي إلى 299 ريال سعودي ومتوفر منها اللون الأسود.

أما سعر القلاية التيفال بدون زيت انخفض من 599 ريال سعودي حتى وصل إلى 329 ريال سعودي.

خلاط أبيض اللون نوعه كليك أون سعره وصل إلى 119 ريال سعودي بعد أن كان 189 ريال سعودي.

بينما سعر خلاط آريتا اليدوي المتوفر منه اللون الأبيض سعره وصل إلى 99 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

ووصل سعر خلاط مولينكس اليدوي إلى 119 ريال سعودي بعد أن كان 169 ريال سعودي.

عصارة مولينكس بيضاء سعرها انخفض من 139 ريال سعودي حتى وصل إلى 95 ريال سعودي.

قطاعة من شركة مولينكس سعرها وصل إلى 149 ريال سعود بعد أن كان 249 ريال سعودي. عروض ماركت بنده على الأدوات المنزلية حلة ضغط بانسون سعرها وصل إلى 249 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

فرامة كولين للحم سعرها وصل إلى 149 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

بينما سعر الفرامة المولينكس سعرها وصل إلى 399 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

مطحنة قهوة من شركة مولينكس سعرها وصل إلى 99 ريال سعودي بعد أن كان 179 ريال سعودي.

غلاية ستيل كولين ستانلس سعرها أصبح 39 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال سعودي.

صانعة ساندويتش من النوع كينوود وصل سعرها من 179 ريال سعودي إلى 119 ريال سعودي.

محضر قهوة بكواليتي عالية من شركة اريتي سعره وصل إلى 349 ريال سعودي بدلًا من 479 ريال سعودي.

فرن آي تي سي الكهربائي سعره وصل إلى 265 ريال سعودي بدلًا من 365ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف هايبر بنده بتقدم أقوى عروض الصيف وخصومات عيد الاضحي علي الاجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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