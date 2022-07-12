نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المكيفات والثلاجات والجوالات هايبر لولو خصومات عيد الأضحى المبارك مستمرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض المكيفات و الجوالات و شاشات التلفزيون هايبر لولو خصومات عيد الأَضحى مستمرة، عروض مذهلة على المكيفات، الثلاجات، الشاشات و الجوالات، حيث يتوفر وايت ويستنجهاوس مكيف هواء شباك بسعر 1999 ريال بدلاً من 2449 ريال خصم 18%، يتوفر مع التوصيل والتركيب مجانا سوبر جنرال سبليت مكيف هواء بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 14% ضمن عروض هايبر لولو لعيد الأَحى المبارك.
عروض المكيفات و الثلاجات هايبر لولو
تتوفر توشيبا ثلاجة SK سعة 230 لتر بسعر 2299 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 13%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ثلاجة ال جي سعة 436 لتر بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على المكيفات مع إضافة التوصيل والتركيب مجانا سوبر جنرال مكيف سبليت 18 ألف وحدة بسعر 2099 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 22%، تتوفر مع إمكانية التوصيل والتركيب مجاني نيكاي مكيف سبليت 1.5 طن بسعر 1999 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 20%.
عروض عيد الأضحى المبارك هايبر لولو
يتوفر ال جي تلفزيون 43 بوصة فور كي إتش دي آر UHD بسعر 1999 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات ايكون شاشة سمارت تي في 55 بوصة تدعم 4K بسعر 1449 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 40%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك نيكاي شاشة سمارت 32 بوصة ال اي دي بسعر 449 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 40%.
عروض الشاشات هايبر لولو
يتوفر ايكون سمارت تي في 50 بوصة ال اي دي بسعر 1199 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 40%، تتوفر ضمن عروض شهر يوليو شاشة ال جي UHD 77 بوصة بسعر 4099 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 39%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو نيكاي تلفزيون ذكي 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1299 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 38%، يتوفر اتش بي نوت بوك حجم 15 بوصة سعى 256 جيجا بايت يو اتش دي ويندوز 11 بسعر 1549 ريال بدلا من 2249 ريال خصم 31%.
عروض أجهزة اللاب توب هايبر لولو
يتوفر ايكون كمبيوتر محمول قابل للتحويل سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام إنتل عالية الدقة، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك حجم 11.6 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر لولو هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الرابع بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 26%، يتوفر هاتف تكنو سبارك 8 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 25%.
عروض الجوالات هايبر لولو
يتوفر هاتف هواوي واي 9 أي سعة 128 جيجا بايت بسعر 849 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الجوالات هاتف شاومي مي 11 لايت يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 21%، يتوفر هاتف تكنو كانون 18 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 19% ضمن عروض هايبر لولو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض المكيفات والثلاجات والجوالات هايبر لولو خصومات عيد الأضحى المبارك مستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.