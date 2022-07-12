نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المكيفات والثلاجات والجوالات هايبر لولو خصومات عيد الأضحى المبارك مستمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المكيفات و الجوالات و شاشات التلفزيون هايبر لولو خصومات عيد الأَضحى مستمرة، عروض مذهلة على المكيفات، الثلاجات، الشاشات و الجوالات، حيث يتوفر وايت ويستنجهاوس مكيف هواء شباك بسعر 1999 ريال بدلاً من 2449 ريال خصم 18%، يتوفر مع التوصيل والتركيب مجانا سوبر جنرال سبليت مكيف هواء بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 14% ضمن عروض هايبر لولو لعيد الأَحى المبارك.

عروض المكيفات و الثلاجات هايبر لولو

تتوفر توشيبا ثلاجة SK سعة 230 لتر بسعر 2299 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 13%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ثلاجة ال جي سعة 436 لتر بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على المكيفات مع إضافة التوصيل والتركيب مجانا سوبر جنرال مكيف سبليت 18 ألف وحدة بسعر 2099 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 22%، تتوفر مع إمكانية التوصيل والتركيب مجاني نيكاي مكيف سبليت 1.5 طن بسعر 1999 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 20%.

عروض عيد الأضحى المبارك هايبر لولو

يتوفر ال جي تلفزيون 43 بوصة فور كي إتش دي آر UHD بسعر 1999 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات ايكون شاشة سمارت تي في 55 بوصة تدعم 4K بسعر 1449 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 40%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك نيكاي شاشة سمارت 32 بوصة ال اي دي بسعر 449 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 40%.

عروض الشاشات هايبر لولو

يتوفر ايكون سمارت تي في 50 بوصة ال اي دي بسعر 1199 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 40%، تتوفر ضمن عروض شهر يوليو شاشة ال جي UHD 77 بوصة بسعر 4099 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 39%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو نيكاي تلفزيون ذكي 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1299 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 38%، يتوفر اتش بي نوت بوك حجم 15 بوصة سعى 256 جيجا بايت يو اتش دي ويندوز 11 بسعر 1549 ريال بدلا من 2249 ريال خصم 31%.

عروض أجهزة اللاب توب هايبر لولو

يتوفر ايكون كمبيوتر محمول قابل للتحويل سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام إنتل عالية الدقة، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك حجم 11.6 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر لولو هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الرابع بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 26%، يتوفر هاتف تكنو سبارك 8 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 25%.

عروض الجوالات هايبر لولو

يتوفر هاتف هواوي واي 9 أي سعة 128 جيجا بايت بسعر 849 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الجوالات هاتف شاومي مي 11 لايت يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 21%، يتوفر هاتف تكنو كانون 18 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 19% ضمن عروض هايبر لولو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.