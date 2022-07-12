نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف 130 ريال شهريا تقسيط هاتف ايفون 13 من موبايلي فترة سداد تصل الى 24 شهر بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة 130 ريال شهريا تقسيط هاتف ايفون 13 من موبايلي ازداد البحث مؤخرًا عن أبرز شروط وكيفية الحصول على تقسيط جوالات من شركة موبايلي الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بجميع فروعها في المملكة، وتعتبر شركة موبايلي هي أحد أشهر شركات بيع الهواتف المحمولة بأسعار تقسيطية مميزة داخل السعودية وأعلنت الشركة عن تفاصيل العرض الأخير الخاص بالتقسيط على أسعار بعض الهواتف ومن ضمنهم ايفون 13 بداية من 130 ريال قسط شهري على موقعها الإلكتروني وداخل مقر الشركة وفقًا لبعض الخطوات والشروط التي سنقوم بتقديمها لكم فيما يلي. كيفية الحصول على تقسيط جوالات من شركة موبايلي يجب على العميل أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة “موبايلي” السعودية. www.mobily.com.sa

ينقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد” ويقوم بملء كل البيانات والحقول الظاهرة أمامه على الموقع.

يحدد العميل الهاتف الذي يرغب في شراءه من نوع الشركة ولونه المفضل ويختار أحد العروض التي تناسبه.

يضغط بعد ذلك على أيقونة “تسوق” ويختار الطريقة المناسبة له في سداد القروض من ضمن طرق الدفع المتوفرة لدى الشركة على الموقع.

يمكن للعميل مشاهدة كل العروض الموجودة وبعدها يقوم بالإقرار على موافقته لكافة بنود الشركة ويتعهد بالالتزام بسداد الأقساط في الأوقات المحددة. شروط التقسيط على أسعار الهواتف من شركة موبايلي يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على عرض التقسيط هو عميل من عملاء شركة موبايلي.

امتلاك العميل شريحة هاتف موبايلي ومسجلة باسمه ورقم بطاقته الشخصية.

يشترط اشتراك العميل في أحد الباقات المقدمة من شبكة الاتصالات والانترنت.

يرسل العميل رسالة هاتفيه على رقم 110 تحتوي على 1222 حتى يتم النظر في الطلب.

على العميل أن يكون منتهيًا تمامًا من سداد كافة الأقساط الشهرية الخاصة بالحصول على هاتفه الحالي.

توقيع العميل على عقد يتم فيه التزامه بفترة تصل إلى 24 شهر أي (عامين) ويشترط أن يقوم بالامضاء على العقد ويسدد جميع الأقساط بدون أي تأخير.

إجمالي مدفوعات العميل الكلية الخاصة بآخر ثلاثة شهور يجب ألا تتجوز 650 ريال ولا تقل عن ذلك.

لا يجب أبدًا أن يشترك العميل في الخدمة إذا كان لديه أي سجل ائتماني مفّعل.

اشتراك العميل في أحد باقات الاتصال والإنترنت وهي 100 أو 200 أو 300 أو 400.

وأن يتمتع بكل مميزات الشركة الأخرى على باقات المحمول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف 130 ريال شهريا تقسيط هاتف ايفون 13 من موبايلي فترة سداد تصل الى 24 شهر بهذه الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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