نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم للاشتراك في سحب الـ 150 ألف دولار| والتسجيل عبر تطبيق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث بكثرة عن رقم مسابقة الحلم للاشتراك فيه من جميع الدول، وذلك مع اقتراب فعاليات السحب على الجائزة الجديدة المقبلة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وسط تشديدات على ضرورة تفعيل الاشتراك من أجل تأكيد دخول السحب الجديد، وذلك من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصل كل مشترك عبر رقم جواله الذي قام بالاشتراك من خلاله، وبالتالي انتظار موعد انطلاق حلقة السحب خلال الأيام المقبلة.

رقم مسابقة الحلم 2022

أما عن رقم مسابقة الحلم للاشتراك فيه من جميع الدول، فقد أتاحت المسابقة لكل دولة رقم معين للتواصل منه، وفي حالة عدم العثور على اسم بلدك بين الأرقام الأساسية الموجودة في جدولها عبر موقعها الرسمي، فيُمكن الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد من بين الرقمين الآتيين:

008821622775627 008821610109

أما عن باقي الأرقام الأساسية فهي كالآتي:

جمهورية مصر العربية: 95458 أو 95450.

المملكة العربية السعودية: 650444.

الإمارات العربية المتحدة: 6070.

دولة الكويت: 4141.

سوريا: 1555.

المملكة البحرينية: 9400.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

أما بالنسبة عن أسهل طرق الاشتراك الجديدة في مسابقة الحلم خلال الفترة الأخيرة، فتتمثل في المشاركة عبر التطبيق الخاصة بالجوال، ويتطلب اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية على الأندرويد أو الآيفون.

تثبيت التطبيق على الهاتف بعد تحميله.

تسجيل الدخول برقم الجوال الخاص بك.

ثم البدء في الاشتراك من خلال إرسال البيانات الخاصة بك.

ثم الإجابة الصحيحة على أسئلة أو سؤال المسابقة.

ثم تأكيد أو تفعيل المشاركة على الفور.

الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية

كما يُمكنك الاشتراك في المسابقة أيضًا من خلال خدمة الرسائل النصية عبر رقم الجوال الخاص بك، بارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى رقم بلدك في المسابقة، ثم الإجابة على السؤال الذي يصلك على نفس الرقم، ومن ثم تأكيد المشاركة، حتى يصلك رسالة بقبول اشتراكك ودخولك السحب رسميًا بين المشتركين.