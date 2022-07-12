نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بـ107 ريال سعودي تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 11‎‎ على 36 شهر من مكتبة جرير أقوي عروض التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ107 ريال سعودي تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 11‎‎ على 36 شهر إليكم آخر عروض مكتبة جرير السعودية وهي تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 11‎‎، تعد مكتبة جرير هي واحدة من أشهر المكتبات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بفروع كثيرة حول المملكة، ويتوفر بها كل الأدوات المكتبية والألعاب والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة التي يحتاج إليها أي فرد وبأسعار تنافسية وبعروض تقسيط مميزة وبتخفيضات جيدة، وكان التقسيط على هاتف أيفون 11 مميز حيث وصلت مدة سداد الأقساط إلى 36 شهر أي ثلاث سنوات. تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 11‎‎ على 36 شهر من مكتبة جرير تبلغ مدة سداد الأقساط الكلية حوالي ثلاث سنوات (36 شهر) بقسط شهري يبدأ من 107 ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد التخفيض وصل إلى 2.299 ريال سعودي بدلًا من 3.299 ريال سعودي.

سعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت ولونها الخارجي بنفسجي بضمان سنتين (24 شهر). شروط التقسيط من مكتبة جرير يجب أن تكون قيمة المشتريات التي قام بشراءها المواطن لا تقل عن 1200 ريال سعودي ومعه الفواتير التي تثبت المشتريات بقيمتها.

كما يشترط أن يكون المشتري لديه بطاقة ائتمان ويجب أن تكون مسجلة في أحد البنوك وقام باستخدامها من قبل في شراء أي شيء إلكترونيًا.

عرض التقسيط من الممكن أن يصل إلى سنة كاملة (12 شهر) ويجب أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمان تابعة للبنوك التي تشارك في تقسيط مكتبة جرير. عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على التقسيط يجب ألا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام فقط ما عدا ذلك لا يتم طلب تقسيطه.

راتب المواطن العامل في أحد قطاعات المملكة العربية السعودية الحكومية يجب ألا يقل عن 1300 ريال سعودي ومدة عمله على الأقل تكون ثلاثة أشهر و في القطاع الخاص عن ستة أشهر.

هناك خيارات للتقسيط تبدأ من ستة أشهر حتى 24 شهر أو 36 شهر كحد أدنى و يجب أن يختار العميل فيما بينهم بموافقة أحكام كل شهر.

في حالة رغبة العميل في استرجاع أو تبديل الهاتف أو المنتج الذي حصل عليه فيقوم أولًا بقراءة ومعرفة سياسة الاسترجاع والتبديل و يقر بالموافقة على كل بنودها.

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