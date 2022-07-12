نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على الجوالات أجهزة اللاب توب و الشاشات حتى نهاية شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات أجهزة اللاب توب و الشاشات حتى نهاية شهر يوليو، تتضمن عروض مكتبة جرير خصومات على الجوالات، أجهزة اللاب توب و التاب و شاشات التلفزيون، حيث يتوفر تي سي ال 10 تاب ماكس كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع بحجم 10.3 بوصة سعة 64 جيجابايت ثماني النواة باللون الرمادي، بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 200 ريال وخصم 16% ضمن عروض مكتبة جرير حتى نهاية شهر يوليو.

عروض مكتبة جرير على الجوالات و اللاب توب

يتوفر هواوي ميت باد 11 كمبيوتر لوحي واي فاي بحجم 10.95 بوصة سعة 128 جيجابايت ثماني النواة باللون الرمادي الداكن، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك بسعر 1469 ريال بدلاً من 1849 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 380 ريال وخصم 20%، يتوفرضمن عروض مكتبة جرير على أجهزة اللاب توب لينوفو يوجا تاب 11 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع بحجم 11 بوصة سعة 256 جيجابايت ثماني النواة، بسعر 1699 ريال بدلاً من 1999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 300 ريال وخصم 15%.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر هواوي بي 50 بوكت سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام 4G باللون الأبيض، ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير بسعر 4799 ريال بدلاً من 5299 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 500 ريال وخصم 9%، يتوفر ضمن عروض شهر يوليو هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 500 ريال وخصم 26%.

عروض الشاشات مكتبة جرير

يتوفر ضمن عروض شهر يوليو ال جي 86 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي ال اي دي تلفزيون ذكي باللون الأسود، بسعر 10499 ريال بدلاً من 19999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 9500 ريال وخصم 47%، يتوفر ال جي شاشة 75 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي تلفزيون ذكي باللون الأسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 9999 ريال بدلاً من 21999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 12000 ريال وخصم 54%.

يتوفر هاير تلفزيون 65 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي او ال اي دي تلفزيون ذكي باللون الفضي، بسعر 6199 ريال بدلاً من 12299 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 6100 ريال وخصم 49% بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1397 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير ال جي ايه 2 تلفزيون 55 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي او ال اي دي تلفزيون ذكي باللون الأسود، بسعر 5999 ريال بدلاً من 12599 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتوفير 6600 ريال وخصم 52% ضمن عروض مكتبة جرير حتى نهاية شهر يوليو.