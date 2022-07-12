شوف عروض العثيم الجديدة الصفحه الرئيسية عروض عيد الاضحي خصومات هائلة على المنتجات المنزلية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة يبحث ملايين المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عن آخر عروض العثيم الجديدة والتي يتم تقديمها كل أسبوع بعروض مختلفة وتخفيضات متميزة، وتعد مجموعة أسواق عبد الله العثيم هي واحدة من أشهر السلاسل التجارية بترتيب عالمي وليس محلي فقط، وتسعى السوق إلى أن تحتل المراكز الأول وأن تنافس الماركات التي تفوقت عليها من حيث الشهرة والمنتجات التي تقدمها ولا تتوقف عن المحاولة بتقديم أفضل ما لديها بل وأكثر. آخر عروض العثيم الجديدة يوليو 2022م عروض العثيم على أدوات الحمام والتنظيف حفاضات هاجيز للأطفال حبتان من الحفاضات سعرها وصل إلى 89.95 ريال سعودي.

علبة كبيرة من شامبو جونسون للأطفال سعرها وصل إلى 26.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

معجون سيجنال حجم كبير لمكافحة تسوس الأسنان سعره وصل إلى 3.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

مزيل عرق من شركة نيفيا وزن 150 مللي جرام سعره انخفض من 23.95 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

كريم تفتيح البشرة من أولاي سعر العلبة الواحدة منه بوزن 50 جرام وصل من 22 ونصف ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

غسول بوندوس للوجه مناسب لجميع أنواع البشرة سعره انخفض من 31.95 ريال سعودي إلى 15.95 ريال سعودي.

مزيل عرق ديرما ليدي سبيدي وزن 45 جرام سعره انخفض من 23.95 ريال سعودي إلى 13.95 ريال سعودي.

شامبو لعلاج تساقط الشعر من بانتين وصل بوزن 1000 جرام سعره انخفض من 34 ونصف ريال سعودي إلى 22.95 ريال سعودي. عروض العثيم على الأطعمة والمنتجات الغذائية لحم عجل بلدي بعظم وزن 1 كيلو جرام منه انخفض سعره حتى وصل إلى 39.95 ريال سعودي.

سعر دجاج التنمية وزن 900 جرام وصل إلى 15.95 ريال سعودي بعد خصومات العثيم.

بينما سعر الدجاج الإنتاج متبل وحار وزن 500 جرام سعره وصل إلى حوالي 10 ونصف ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من العدس الأحمر وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

ووصل سعر الزبيب الأصفر بعد الخصم إلى حوالي 13.95 ريال سعودي.

الليمون الأسود المجفف سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 18.95 ريال سعودي.

حبة بركة أصابع وشابورة بالسمسم سعر العلبة الواحدة وصل إلى 12 و نصف ريال سعودي.

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