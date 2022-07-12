نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية تبدأ من 50% في جميع الفروع بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده المملكة العربية السعودية، شركة بنده تعد من أحسن الشركات الكبيرة والشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده تقوم بتوفير العديد من الخصومات والعروض المتوافرة بالصورة اليومية أو الأسبوعية، كما يأتي إلى زيارة الهايبر كل سنة الكثير من الزبائن وذلك لكي يقوموا بشراء ما يطلبونه، ويتوافر في هايبر بنده كافة السلع والمنتجات التي يحتاج لها ويريدها الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية أما أن تكون من السلع الغذائية والغير غذائية.
عروض بنده السعودية
تقوم شركة بنده بتشغيل وإدارة العديد من السلاسل التي تتضمن على حوالي أربعمائة أو أكثر من الهايبر والسوبر ماركت وأسواق بندتي المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تعد شركة بنده من الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية التي تعد المقر الرئيسي الخاص بها فهي تقدم العروض والخصومات الكبيرة التي تتوافر بالشكل اليومي أو متواجدة بالصورة الأسبوعية على كل السلع بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعد من إحدى الشركات الرائدة بقطاع التجزئة في هذا المجال.
تخفيضات بنده اليوم
- 225 جرام من كوكيز براونيز بالشوكولاتة يكون بسعر 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- 320 جرام من كوكيز براونيز كلاسيك يكون بسعر 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من كتف الخروف الروماني يكون 58.95 بدلًا من 70.95 ريال سعودي.
- ربع لحم العجل الخلفي يكون بسعر 58.95 بدلًا من 70.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف سواكني يكون 58.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من كتف الخروف سواكني يكون بسعر 58.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.
- عندك مقدار كيلو جرام يكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
- جمبري المزرعة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الطماطم المحلي يكون 2.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الخيار المحلي يكون بسعر 2.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر بالفلفل مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
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