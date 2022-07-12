نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض إكسترا السعودية على الشاشات وملحقاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستمتعوا معنا بأحدث عروض إكسترا السعودية على الشاشات وملحقاتها من أجهزة صوتية للمسرح المنزلي، ومعدات الألعاب إلكترونية مثل الكراسي الدوارة، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس حيث تقدمها سلسلة المتاجر الشهيرة، والتي تعد الإختيار الأول للمواطن السعودي في حالة بحثه عن أي أجهزة إلكترونية إعتمادية من ماركات مختلفة، وبأسعار تنافسية لما تقدمة إكسترا السعودية دائماً من تنزيلات قوية على معروضاتها بصفة دورية.

أحدث عروض إكسترا السعودية على الشاشات

شاشات، وتليفزيونات مميزة بأحجام مختلفة، ومواصفات متعددة تلبي كافة الميزانيات، والإحتياجات، وماركات عالمية داخل مجلة إكسترا السعودية مثل سامسونج الكورية الجنوبية، وTCL اليابانية، وكلاس برو، وسوني اليابانية، وإل جي الكورية الجنوبية، وبضمان الوكيل بالطبع مع عرض على تمديد الضمان من إكسترا، وعروض أخرى.

نبدأ تلك الخصومات المميزة بعرض على تليفزيون ذكي من كلاس برو LED بحجم 50 بوصة فائق الجودة بثلاث مخارج HDMI، ومخرجين USB بسعر 1349 بدلاً من 2499 ريال بخصم 1150 ريال.

وخصومات أخرى مثل خصم على التليفزيون الذكي من سامسونج LED بحجم 65 بوصة فائق الجودة بثلاث مخارج HDMI، ومخرج واحد USB بسعر 3299 بدلاً من 4799 ريال بخصم 1500 ريال.

خصومات مميزة من إكسترا السعودية على المسرح المنزلى

أحدث عروض إكسترا السعودية على ملحقات الشاشات

من المنتجات المميزة أيضاً كراسي بعجل، ومكاتب من شركة FITGEAR، وشركة AROZZI، وشركة COUGAR، وأدوات التحكم بالألعاب من LOGITECH، وماركات أخرى مميزة.

عرض ضمان إكسترا على الشاشات

من الخدمات المميزة التي تقدمها إكسترا السعودية أيضاً عرض تمديد الضمان على الشاشات ليصل إلى خمس سنوات ضد الكسر، وإصلاح، وإستبدال بقطع غيار أصلية، ومضمونة بأسعار تبدأ من 115 ريال للثلاث سنوات، ويختلف سعر الباقة على حسب سعر المنتج، ومدة مد الضمان، والخدمات المشمولة في الضمان.

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