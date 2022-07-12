شوف عروض العثيم السعودية عيد الأضحى تنزيلات هائلة تصل إلى 80% في جميع الفروع

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عمر شويل - جدة عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من ضمن الأسواق التجارية التي لها دور مهم لكي يتم مواصلة مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة، حتى صار السوق من ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم تعد من الشركات المهمة التي تستطيع عرض وتقديم الخصومات والعروض الكبيرة للمستهلكين كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد ساهمت في زيادة الحركة الخاصة بالبيع والشراء في السعودية.

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يكون هايبر العثيم من ضمن الشركات المتميزة بمجيء الكثير من العملاء بالصورة المستمرة، كما أنه في سنة 2013 قام الهايبر باستقبال العديد من العملاء التي وصل عددهم إلى حوالي أربعون مليون عميل، إلى أن وصل المقدار الخاص بالمبيعات إلى خمسة مليار، وأيضًا يكون هدف الهايبر الأساسي هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في المملكة العربية السعودية.

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