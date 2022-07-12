نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية عيد الأضحى تنزيلات هائلة تصل إلى 80% في جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من ضمن الأسواق التجارية التي لها دور مهم لكي يتم مواصلة مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة، حتى صار السوق من ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم تعد من الشركات المهمة التي تستطيع عرض وتقديم الخصومات والعروض الكبيرة للمستهلكين كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد ساهمت في زيادة الحركة الخاصة بالبيع والشراء في السعودية.
عروض العثيم السعودية
يكون هايبر العثيم من ضمن الشركات المتميزة بمجيء الكثير من العملاء بالصورة المستمرة، كما أنه في سنة 2013 قام الهايبر باستقبال العديد من العملاء التي وصل عددهم إلى حوالي أربعون مليون عميل، إلى أن وصل المقدار الخاص بالمبيعات إلى خمسة مليار، وأيضًا يكون هدف الهايبر الأساسي هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- الفراولة المجمدة من النوع السنبلة مقدار 800 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من أصابع الدجاج الحار أو العادى من النوع امريكانا يكون سعرها 13.25 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج الحار من النوع امريكانا مقدار 750 جرام تكون بسعر 30.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- 450 جرام من الجبن بريزيدن موزاريلا يكون سعرها 27.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 10 قطع من البرجر الجامبو البقر من النوع امريكانا يكون سعرها 21.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- البسلة الخضراء من النوع امريكانا مقدار 450 جرام تكون بسعر 6.25 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- الخضار المشكل مقدار 450 جرام من النوع امريكانا يكون بسعر 6.25 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- 114 جرام من الزيتون الحار من النوع كوبوليفا يكون بسعر 10.25 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 2.7 كيلو جرام من اللبنة نوعها داري تكون بسعر 58.95 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا المبشور من النوع داري مقدار كيلو جرام تكون بسعر 27.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- زجاجة من زيت الزيتون نوعها كوبوليفا مقدار 500 جرام يكون سعرها 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
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