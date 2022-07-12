شوف تخفيضات الصيف الجبارة وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم مهرجان الصيف والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من مستلزمات المنزل العصري، من مستلزمات العناية المنزلية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، كما يمكنكم التعرف على جميع العروض الجديدة من خلال زيارة أحد فروع شركة لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، مع العلم أن هذه العروض متوفرة حتى انتهاء فترة العرض أو انتهاء الكمية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض الصيف من لولو هايبر ماركت للأدوات المنزلية كوريل طقم عشاء مكون من مجموعة 16 قطعة بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال.

لولو طقم عشاء ميلامين مجموعة مكونة من 34 قطعة متنوعة بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

جوي فل طقم صواني بلاستيك مجموعة مكونة من ثلاث قطع بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال.

كريستال دروبس طقم أكواب شاي زجاج مكون من ست قطع بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال.

يونيون طقم أكواب ماء زجاجية مجموعة مكونة من ست قطع بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

تشيلو طقم أوعية حافظة للحرارة عرض مجموعة مكونة من ثلاث قطع بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال. برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة مكون من 7 قطع بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

تيفال طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة مكونة من 8 قطع بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي ستانلس ستيل مجموعة مكونة من 9 قطع بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 429 رريال.

طاوة ألومنيوم مقاس 28 سم من شيفلاين بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال. صينية حرارية مع غطاء من شيفلاين مقاس 35 سم بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

سكين ساطور 7 بوصة بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

وأقوى صفقات العيد الكبرى على السيف ترمس حفظ السوائل سعة واحد لتر متوفر باشكال وألوان عصرية بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال. أقوى صفقات العيد للأجهزة الرياضية وبمناسبة موسم الصيف تقدم مجموعة لولو هايبر ماركت السعودية عروض مغرية على مجموعة هائلة من الأجهزة الرياضية للحفاظ على جسد رياضي رشيق، إليكم أفضل العروض. ميلث كاريبر دراجة تمارين رياضية بيضاوي الشكل بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

جهاز مشي كهربائي من ميلث كاريبر قوة المحرك 1.5 حصان بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

وعرض قوي على جهاز المشي الكهربائي من ميلث كاريبر بقوة نواة 2 حصان فقط بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

ياج جهاز تمارين رياضية متعدد الوظائف منزلي بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 2,099 ريال.

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