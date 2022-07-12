نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض بنده الصفحة الرئيسية 2022 خصومات عيد الأضحى hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصص هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات في كل المناسبات بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، وتجد ذلك في كتالوج عروض بنده الصفحة الرئيسية لماركت بنده، والعروض الحالية تتضمن تخفيض 50% نصف السعر، أو الحصول على العرض عرضين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن عروض الصيف المتضمنة أقوى العروض على جميع المنتجات وعروض حصرية للأعضاء من بنده بلس، لذلك إليكم مجلة العروض وما تحويه من منتجات غذائية ومنتجات نظافة وغيرها.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

تُعد سلسلة متاجر بنده في المملكة العربية السعودية من أكبر متاجر التجزئة داخل السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث تجد في بنده تلبية لكل احتياجات المنزل اليومية والتسويق عبر المنافذ المنتشرة لهايبر بنده أو من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني لمعرفة كل جديد من منتجات وخصومات لا تقوتك للاستفادة بها عن طريق تصفح مجلة هايبر بنده بلس واكتشاف كل جديد التي نقدمها لكم الآن بالصور.

كتالوج عروض بنده الصفحة الرئيسية 2022

وضعت سلسة هايبر بنده عبر الموقع الإلكتروني كافة العروض والخصومات المقدمة منها كتالوج بنده، والمتضمن كامل العروض الحالية، كما بالصور التالية.

سكر ناعم الأسرة وزن 10 كيلو + 2 كيلو زيادة بسعر 29.95 ريال بدلا من 38.25 ريال.

مناديل للوجه اكسلنس(10×150 منديل) بسعر 18.95 بدلا من 31.95 ريال.

عرض كريمة البندق والكاكاو زنة 350جم بسعر 15.95 بدلا من 25.95 ريال.

حليب مكثف محلي عبوة 450جم بسعر 13.95 بدلا من 17.50 ريال.

كذلك حليب مكثف المراعي وزن 397 جم بسعر 13.95 ريال بدلا من 17 ريال.

أما الحليب المبخر ل3 عبوات 170جرام بسعر 7.95 بدلا من 11.85 ريال.

كذلك من عروض الصيف عبوة أكياس شاي أخضر الربيع (100 كيس) بسعر 16.95 ريال بدلا من 20.95 ريال.

فشار كريلك كراك (11×23 جرام) بسعر 7.95 بدلا من 11.50 ريال.

بطاطس شيبسي ليز 12 × 25 جرام كانت ب 29.50 ريال الآن بقيمة 18.95 ريال.

وكذلك شوكولاتة بأنواع مختلفة وتخفيضات عالية.

عروض بنده ٢٠٢٢

إن عروض بنده ٢٠٢٢ كثيرة ومتنوعة مع وصفات عيد الأضحى منها المقبلات الشهية، والمنتجات الطازجة، متوفرة بجميع فروع بند طوال العرض الحالي المستمر حتى نفاذ الكمية، ومن الدخول على كتالوج عروض بنده الصفحة الرئيسية والاشتراك في بنده بلس وإضافة التطبيق على هاتفك يصلك كل جديدي من عروض هايبر بنده اون لاين.

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