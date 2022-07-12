نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الصيف من صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصيف من صيدليات النهدي متوفرة من الآن في فروعهم داخل المملكة العربية السعودية وحتى يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري. فلقد بدأ فصل الصيف بالفعل وبالتزامن مع الإجازات مثل إجازة عيد الأضحى المباركة المتزامنة مع إجازة نهاية العام للطلاب. وهذه الأوقات هي أوقات السفر والشواطئ والمتنزهات لذلك يجب الاعتناء بالبشرة لحمايتها من الشمس والملوثات. نصائح خبراء صيدلية النهدي للصيف بالإضافة إلى عروض صيدليات النهدي التي تتجدد بشكل مستمر لتحقيق أقصى استفادة لعملائها الكرام. تقدم مجلة العروض الخاصة بهم مجموعة من النصائح. ونصائح عروض الصيف متعلقة بالصيف ومنتجاته. وأهم الأمور التي يجب الانتباه إليها هي كالتالي: شرب كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم لترطيب الجسم وتفادي حدوث أي شكل من أشكال الجفاف. تجنب أشعة الشمس المباشرة في وقت الذروة وهو من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا. الحرص على استخدام المظلات طوال فترة النهار عند التواجد على الشواطئ أو في المتنزهات. استخدام واقي شمس طبي مناسب لنوع البشرة. استخدام النظارات الشمسية المناسبة وارتداء الملابس القطنية المريحة. عروض الصيف من صيدليات النهدي (واقيات الشمس) تعتبر واقيات الشمس من أهم المنتجات التي يجب أن تتواجد مع كل شخص خصوصًا في الصيف وإجازاته. ومتوفر منها العديد من المنتجات لمختلف أنواع البشرة ضمن عروض الصيف من صيدليات النهدي.

فمثلًا واقي الشمس الذي يأتي في صورة بخاخ يتميز بأنه يقدم حماية عالية من أشعة الشمس. بالإضافة إلى سهولة تطبيقه ووصوله للأماكن التي يصعب وضع الكريم عليها مثل الأكتاف والظهر.

توفر عروض الصيف من صيدليات النهدي بخاخ أفين واقي الشمس حجم 200 مل 1+1.

هذا العرض غير ساري على البخاخ فقط بل على كل واقيات الشمس من أفين سواء كريم أو فلويد أي متوفر ما يناسب كل نوع بشرة.

كذلك يوجد بخاخ واقي شمس من رايوس اليابانية حجم العبوة 70 مل فقط بسعر 137 ريال سعودي بدلًا من 171 ريال.

ومن فيلورجا يوجد عليه عرض من صيدلية النهدي بسعر 119 ريال للعبوة حجم 40 مل بعد خصم قدره 64 ريال.

ومن ايزيس فارما عرض 1+1 على كريمات الوقاية من الشمس بأنواعها.

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