نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مذهلة لتنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة والعفن وتعقيمها هتبقى زي الفل بدون تعب والنتيجة مبهرة فى 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة مذهلة لتنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة ، تبحث الكثير من ربات البيوت من القضاء على مشكلة رائحة الثلاجة الكريهة والفريزر بطريقة بسيطة للغاية والتي قد تسبب فساد الأطعمة نظرًا لوجود رائحة نفاذة، مع انتهاء صلاحية بعض أنواع الأطعمة وظهور روائح غير مستحبة، مما تكون مصدر إزعاج كبير لكل ربة منزل التي تشعر بالإحباط والخوف الكبير من تناول الطعام المحفوظ بالثلاجة لذلك ظهرت الكثير من الطرق والأساليب التي تقوم بالتخلص من أي رائحة غريبة من الثلاجة بطرق سهلة وبسيطة كما أن يوجد الكثير من التعليمات والنصائح التي يجب عليك القيام بإتباعها من أجل عدم ظهور الروائح بالثلاجة.

طريقة مذهلة لتنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة

من الأمور الهامة للغاية وقبل البدء في مهام تنظيف الثلاجة القضاء من أي روائح كريهة واتباع هذه الخطوات:ـ

في البداية يتم القيام بفصل الثلاجة من الكهرباء قبل البدء في مهمة التنظيف.

التخلص من أي أطعمة أو مشروبات من داخل الثلاجة بحالة إذا كنت ترغب في بقاء بعض الأطعمة مبردة ويتم وضعها بداخل أكياس تبريد مليئة بالثلج.

التخلص من أي أطعمة فسادة أو منتهية الصلاحية.

القيام بتنظيف كافة الأرفف بخارج الثلاجة وتفرك بالماء الساخن والصابون بشكل جيد ومن ثم تترك حتى أن تجف تمامًا.

يتم القيام بتعقيم الأسطح الداخلية للثلاجة بطريقة جيدة من خلال استخدام محلول تعقيم مكون من ملعقة كبيرة من كلور جالون من الماء ومن ثم يجفف الجزء الداخلي بمنشفة نظيفة.

طرق طبيعية للتخلص من أي روائح الثلاجة الكريهة