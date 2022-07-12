اكتشف عمرك العقلي مع اختبار العمر العقلي في 5 دقائق!

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عمر شويل - جدة اختبار العمر العقلي.. ما هو عمرك العقلي؟ هل تعتقد أنه مختلف جدًا عن عمرك الحقيقي؟ الملايين من الناس حول العالم لديهم أعمار بيولوجية وعقلية مختلفة. قد تكون واحدا منهم. قم بإجراء اختبار العمر العقلي لمدة 5 دقائق لمعرفة عمرك العقلي! ولا تنس مشاركة نتيجتك في التعليقات.

اختبار العمر العقلي في 5 دقائق

يحتوي هذا الاختبار على 10 أسئلة فقط ويستغرق إكماله من 3 إلى 5 دقائق. الأسئلة بسيطة وسهلة للغاية وتتعلق بك وبشخصيتك. يمكنك البدء في الإجابة على الأسئلة فور قراءة القواعد.

قواعد الاختبار

قواعد الاختبار بسيطة للغاية. يجب عليك مراجعة جميع الأسئلة العشرة والإجابة عليها بصدق. لا تفكر كثيرًا في إجاباتك. بمجرد قراءة نموذج السؤال والإجابات ذات الخيارات الأربعة ، اختر واحدًا على الفور. لا تفكر كلما قل تفكيرك ، كان ذلك أفضل.

كل إجابة لها رقمها الخاص. أي ، إذا اخترت الإجابة 1 في السؤال 1 ، فستحصل على نقطة واحدة ، والإجابة 2 ، ونقطتين وما إلى ذلك. بعد الإجابة على عشرة أسئلة ، احسب نقاطك حتى يخبرك الاختبار ما هو عمرك العقلي الحقيقي؟

اختبار العمر العقلي

السؤال الأول: إذا كان بإمكانك اختيار لون واحد فقط ، فما اللون الذي ستختاره؟

1.أزرق

2.رمادي

3.اللون الوردي

4.أبيض

السؤال 2: إذا كان بإمكانك اختيار نوع واحد فقط من هذه الأطعمة لتناوله الآن ، فما هو الطعام الذي ستختاره؟

1.همبرغر

2.وعاء من الحساء

3.بيتزا

4.مأكولات بحرية

السؤال الثالث: ما هو أكثر شيء تفعله عندما تكون متصلاً بالإنترنت؟

1.أتصفح كلاً من Facebook و Instagram و Snapchat

2.اقرأ المقالات والكتب الإلكترونية التحفيزية

3.أتابع أحدث شائعات المشاهير وعرض الأخبار

4.أتحقق من بريدي الالكتروني

السؤال الرابع: إذا كان بإمكانك اختيار حيوان واحد ليكون حيوانك المفضل، فهل سيكون واحدًا منهم؟

1.وحيد القرن

2.الحصان

3.قرش

4.لست بحاجة إلى حيوان مفضل

السؤال الخامس: إذا كنت ستشاهد فيلمًا الليلة ، فما نوع الفيلم الذي ستشاهده؟

1.فيلم الرسوم المتحركة

2.فيلم أكشن

3.كوميديا

4.دراما

السؤال السادس: دعنا نتخيل أنه يمكنك اختيار مهارة لتتعلمها الآن ، دون بذل أي جهد. ايهم تختار؟

1.تعلم لغة جديدة

2.تعلم رياضة جديدة

3.مهارات الإدارة

4.تلوين

السؤال السابع: ما هي عطلة أحلامك؟

1.حديقة ديزني لاند

2.جولة أوروبية

3.مدينة كبيرة

4.جزيرة استوائية أو كوخ في الغابة

السؤال الثامن: إذا ربحت اليانصيب، كيف ستنفق المال؟

1.أسافر حول العالم، احتفل واذهب للتسوق

2. أشتري هدايا لأحبائي وأجدد المنزل

3. أدفع فواتيري أو القروض الطلاب

4.أضعه في حساب توفير واحتفظ به لأطفالي

السؤال التاسع: ماذا تفعل بعد أن تفسد المنزل مع أصدقائك؟ كن صادقاً!

1.أتركه لشخص آخر لتنظيفه

2.أعرض على أصدقاء لتنظيف المنزل، لكني أتأمل أن يقولوا لا

3.لا أبالي ولا اهتم

4.أنظفه ، لأن لا أحد سيفعل ذلك.

السؤال العاشر: ما هو معنى الحياة؟

1.السعادة

2. النجاح

3.هل يمكنني الحصول على سؤال آخر؟

4. الصراع

نتيجة الاختبار العقلي

اجمع أرقامك واكتشف عمرك العقلي الحقيقي. اذا كنت تمتلك:

10-19 نقطة: عمرك 9 سنوات

لديك الكثير من الطاقة، وأنت تفعل شيئًا دائمًا ولن تكون خاملاً أبدًا. أنت تتفاعل عاطفيًا تمامًا مع كل حدث في حياتك اليومية وتشعر دائمًا بتحسن بعد مشاركته واحتضانه.

لديك الكثير من الطاقة، وأنت تفعل شيئًا دائمًا ولن تكون خاملاً أبدًا. أنت تتفاعل عاطفيًا تمامًا مع كل حدث في حياتك اليومية وتشعر دائمًا بتحسن بعد مشاركته واحتضانه. 20-29 نقطة: عمرك 15-19 سنة

أنت ترحب بالعواطف الجديدة وترغب في استكشاف جميع المواقف المحتملة التي تحدث في حياتك. أنت منتصر ومستعد دائمًا للتمرد، مما يعني أنك مستعد لتجربة أشياء جديدة. كل ما تفعله هو أن تجد مكانك في العالم.

أنت ترحب بالعواطف الجديدة وترغب في استكشاف جميع المواقف المحتملة التي تحدث في حياتك. أنت منتصر ومستعد دائمًا للتمرد، مما يعني أنك مستعد لتجربة أشياء جديدة. كل ما تفعله هو أن تجد مكانك في العالم. 30-33 نقطة: عمرك 20-29 سنة

هذا هو العصر الذي تتشكل فيه شخصيتك الحقيقية. أنت أكثر ثقة وتعرف دائمًا الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهذا لا يعني بالضرورة أنك لا تعرف كيف تستمتع.

هذا هو العصر الذي تتشكل فيه شخصيتك الحقيقية. أنت أكثر ثقة وتعرف دائمًا الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهذا لا يعني بالضرورة أنك لا تعرف كيف تستمتع. 34-37 نقطة: عمرك 29-55 سنة

أنت تعرف كيف تتحمل المسؤولية عن أفعالك، وتعرف ما يمكن أن تؤدي إليه أفعالك. أنت تتحكم في عواطفك جيدًا. حان الوقت لتتألق وتعيش الحياة التي طالما حلمت بها.

أنت تعرف كيف تتحمل المسؤولية عن أفعالك، وتعرف ما يمكن أن تؤدي إليه أفعالك. أنت تتحكم في عواطفك جيدًا. حان الوقت لتتألق وتعيش الحياة التي طالما حلمت بها. 38-40 نقطة: تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكبر

تخلع قناعك وتظهر للعالم نفسك الحقيقية. أخيرًا، أنت جاهز للاستمتاع بالأيام الذهبية، دون تعقيدات وأفكار غير مرغوب فيها.

العمر العقلي أو الفكري والعمر الحقيقي

نحن البشر ننمو باستمرار منذ اليوم الذي وطأت فيه أقدامنا العالم. هذا النمو مصحوب بتقدم العمر. بمعنى آخر، مع مرور الأيام والأسابيع، نتحرك أكثر نحو الشيخوخة وأخيراً الشيخوخة. بطبيعة الحال، تلعب عوامل مختلفة دورًا في عملية الشيخوخة البشرية، ولهذا السبب، قد يختلف شخصان من نفس العمر الزمني من حيث التركيب المادي، وقد ينكسر أحدهما في وقت مبكر، وقد يبدو الآخر أصغر سناً مقارنة بسنه. لا يمكن النظر في هذه المشكلة إلا من حيث الهيكل المادي.

عندما يكون شخصان من نفس العمر جسديًا مختلفين تمامًا، وبالتالي، من حيث العمر العقلي، يمكن أن يختلف الناس عن بعضهم البعض، وقد يكون عمرهم العقلي والجسدي بعيدًا عن بعضهما البعض.

ما هو العمر العقلي؟

يسعى الكثير من الناس إلى معرفة شخصيتهم الداخلية وإدراك الذات الداخلية؛ من المثير للاهتمام معرفة أنه يمكنك معرفة ذلك بطرق مختلفة، أحدها اختبار نفسي . العمر الفكري يشير إلى التطور الفكري للإنسان، ويمر سن شهادة الميلاد بالسرعة نفسها للجميع ولا يشارك الشخص فيها، ولكن حسب عوامل مثل الجينات، والبيئة، والتغذية، والأسرة، والتربية الاجتماعية، يمكن أن يكون العمر الفكري أكثر أو أقل من العمر ، ويجب أن تكون شهادة ميلادنا.

الناس لديهم عمران مختلفان؛ سن شهادة الميلاد والعمر العقلي. بمعنى آخر، قد يكون عقلك ووظيفتك العقلية أعلى أو أقل بشكل لا يصدق من سن شهادة الميلاد، وفي الوقت نفسه ، يتم تضمين عمرك العاطفي أيضًا في فئتك العمرية ، لذلك من الأفضل أن تتعرف أولاً على أنواع عمرك الداخلي و ثم لقياس نفسك بمساعدة الاختبارات.