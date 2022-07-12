نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خاصة لفترة محدودة من عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة على التكييفات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسعار خاصة جداً نقدم لكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers في المملكة العربية السعودية على أسعار جميع أنواع الأجهزة الكهربائية المختلفة، وخاصة على أسعار التكييفات والمبردات ضمن أقوى عروض الصيف من ماركت لولو لفترة محدودة، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار اجهزة مختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر عصارة أيكون ٥٠٠ واط، وخصم آخر منهم على سعر يونيفرسال المقلاة مع غلاية البيض، وتخفيض آخر منهم على سعر أيكون الغسالة الأوتوماتيك بتحميل علوي، وخصم آخر على سعر أيكون الفرن الحراري، وعلى سعر أيكون مكنسة السيارات المتنقلة متعددة الوظائف، وخصم آخر على سعر ايكون غسالة الضغط العالي المحمولة، وتخفيض آخر على سعر أيكون الشواية الكهربائية، وتخفيض آخر على سعر ايكون عجانة وخلاط ١٠٠٠ واط، وعروض أخرى على أسعار ايكون القلاية الكهربائية بسعة ٢٧ لتر.

خصومات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: ايكون الموقد الكهربائي المزدوج بالأشعة التحت حمراء، وتنزيلات أخرى على أسعار الموقد الحراري بشعلتين من iKon، وخصومات أخرى على أسعار محمصة التوست من أيكون.

عروض حصرية لفترة محدودة من Lulu Ksa

توجد بفروع لولو السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: وايت ويستنج هاوس مكيف الشباك ١٨ ألف وحدة، وخصومات أخرى على أسعار مكيف الشباك من سوبر جنرال بقوة ١٨٠٠ واط بارد، وعرض آخر على سعر ال جي مكيف الشباك ١،٥ طن بارد، وخصومات أخرى على أسعار وايت وستنج هاوس مكيف سبليت ١،٥ طن، وخصومات أخرى على أسعار ميديا تلمكيف المتنقل ١٢ كيلو، وعروض أخرى على أسعار نيكاي مكيف سبليت بقوة ١٧٣٠٠ واط، وتنزيل آخر على سعر المروحة العامودية من سوبر جنرال ١٦ بوصة، وتخفيض آخر على سعر ثلاجة سوبر جنرال Super genral المميزة الإمكانيات.