بمكون اقوي من الصاروخ كلنا بنرمية هيرجع البوتجاز جديد بدون دعك بخلطة سحرية جبارة لتنظيف البوتجاز بالكامل

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عمر شويل - جدة بمكون اقوي من الصاروخ كلنا بنرمية هيرجع البوتجاز جديد ، يتساءل ربات البيوت عن أفضل طرق متخصصة في تنظيف البوتاجاز، حيث أن تراكم الدهون والأوساخ بعيون البوتاجاز يكون بمثابة مشكلة كبيرة وسبب إزعاج الكثير من ربات البيوت، وعلى الرغم من القيام بمهام النظافة اليومية للبوتاجاز، كما أن تراكم الدهون يكون سبب في انسداد العيون بشكل ملحوظ، وتحتاج لمجهود كبيرو واستخدام العديد من الخلطات الطبيعية والعديد من المنتجات الخاصة بالتنظيف، لكن اليوم سوف نسهل عليكي مهمة تنظيف البوتاجاز والعيون وحتى الفرن من أي دهون وأوساخ عالقة فوق أسطح البوتاجاز والحصول على أفضل النتائج تابعونا.
بمكون اقوي من الصاروخ كلنا بنرمية هيرجع البوتجاز جديد
يوجد العديد من الطرق السهلة في القيام بتنظيف البوتاجاز والتخلص من أي دهون من خلال اتباع الآتي:ـ
الخل وبيكربونات الصوديوم
- يتم في البداية إحضار إناء عميق من الاستانلس ويوضع به لتر من الماء و4 ملاعق من بيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من الخل.
- تقلب المكونات معًا بشكل ونضع بها عيون البوتاجاز المتراكم عليها الدهون وتوضع على النار.
- تترك تغلي لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بتنظيف العيون والقيام بشطفها بشكل جيد.
الصابون السائل والبيكنج صودا
المكونات:ـ
- ملعقتين من البيكنج صودا
- نصف كوب من صابون السائل.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- حبة ليمون.
- 3 كوب من الماء الساخن.
طريقة التحضير:ـ
- في إناء استانلس ستيل يتم وضع الخل الأبيض ومن ثم نضيف له البيكنج بودر وعصير الليمون وتقلب المكونات معًا مع الماء الساخن.
- من ثم نقوم بإضافة الصابون السائل وتقلب المكونات سويًا حتى تمام التجانس.
- ارتداء قفازات من أجل حماية اليدين، ويتم تقسيم الخلطة للقيام بتنظيف أجزاء البوتاجاز بكل ركن به.
الكركدية لتنظيف البوتاجاز
- يتم القيام بوضع كوب من الكركدية مع ملعقتين من الصابون السائل ولتر من الماء، ومن ثم يتم وضع الخليط على النار ويترك لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عيون البوتاجاز للماء وتترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم يتم تنظيف العيون من خلال اسفنجة أو سلك ويتم غسل العيون بشكل جيد بالماء وتجفف بشكل جيد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام.
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