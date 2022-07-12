شوف أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية وخصومات العيد مستمرة بأسعار خاصة

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عمر شويل - جدة نعرض لكم بهذه المقالة أحدث وأقوى عروض بنده لهذا الأسبوع، عروض خاصة وخصومات حصرية على مستحضرات النظافة، ومساحيق الغسيل، لا تفوت عروض الصيف من بنده، قطعة والثانية مجاناً، أو ٤ قطع بثمن قطعتين فقط، وعروض أخرى تصل لـ٦٠٪ من ثمن المنتج، تسوق الآن من أي فرع من فروع هايبر بنده ماركت، المنتشرة بأنحاء المملكة العربية السعودية، وأحصل على كل ما تريد.

عروض بنده الصفحة الرئيسية panda hyper market

خصومات كبيرة من بندة على منتجات كومفورت وداوني، وبريل، وفيري، وغيرها، تسوق الآن ووفر الكثير ضمن عروض الصيف، عرض خاص على منعم الأقمشة المركز من داوني ١ لتر، وعلى عبوة داوني منعم الأقمشة ٣ لتر، وأيضاً خصم كبير على منعم الأقمشة من كومفورت ٤ لتر، وعلى منعم الأقمشة المركز ٢ لتر كومفورت، كما توجد خصومات خاصة على سائل غسيل الصحون من ماركات موبي، وفيري، ولوكس، وبريل، ومنتجات أخرى كثيرة.

تخفيضات بندة مستمرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تنزيلات حصرية على مساحيق الغسيل، بجميع فروع هايبر ماركت بندة في السعودية، يوجد لديهم خصم كبير على مسحوق غسيل تايد المركز الأصلي، وخصم أخر على مسحوق غسيل أريال المركز ٢,٥ كيلو، أيضاً يوجد خصم مميز على مسحوق غسيل برسيل المركز ٥ كيلو، كما يوجد عرض حصري على مسحوق غسيل اكسترا وايت ٧ كيلو، أما عن منتجات أومو، وجينو، و بوناكس، فقد توفر أكثر من ٤٠٪ عند شرائك أحد هذه المنتجات، بادر باغتنام الفرصة، ولا تفوت عروض الصيف من بندة.

مجلة بندة الأسبوعية وعروض خاصة ومميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نستكمل معكم باقي عروض بندة الأسبوعية على مساحيق الغسيل ومنتجات التنظيف، نبدأ بمنظف برسيل باور جيل عبوة الـ ٤,٨ لتر، ثم شامبو لغسيل العباية الأكثر طلباً من تايد ٢,٥ لتر، وتنزيلات كبيرة تصل لـ٤٠٪ على جيل اريال العادي، ومبيض كلور فلاش، وخصم خاص على سائل مبيض سنوفا، وعلى مزيل البقع ڤانيش ١ كيلو ومعه ٣٠٪ زيادة، لا تضيع هذه الفرصة ووفر الكثير.

تنزيلات متنوعة لفترة محدودة بفروع بندة ماركت

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير السلع، وتشمل: خصم خاص على سعر الشكولاتة بالملح البحري والتوت، والشكولاتة الداكنة من جالكسي فيوجن، وعروض أخرى منهم على أسعار شكوللتة جالكسي فلوتس، وخصومات أخرى على أسعار تويكس توب، والشكولاتة بزبدة الفول السوداني، وبالفول السوداني القطع.