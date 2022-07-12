نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بسعر الكاش عرض تقيسط جوال iphone 13 من مكتبة جرير بدون هامش ربح بالمملكة بشروط بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسعر الكاش عرض تقيسط جوال iphone 13 من مكتبة جرير قبل انتهاء العرض المميزة من مكتبة جرير السعودية نقدم لكم آلية وشروط تقسيط سعر iphone 13، حيث قامت مكتبة جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية بعمل عرض تقسيط مميز على سعر هاتف أيفون 13 حيث يمكنكم الحصول عليه بسعر الكاش وكل هذا متوفر في مكتبة جرير الأولى في عمل عروض مميزة ومختلفة عن باقي أسواق الهواتف المحمولة، وسنوضح لكم كل هذه الشروط وكل ما تريدون معرفته في سطور مقالنا التالية.

أبرز شروط تقسيط سعر iphone 13 من مكتبة جرير

للحصول على هاتف أيفون 13 بقسط مميز ويصل إلى سعر الكاش يمكنك معرفة أبرز شروط المكتبة والتي تتمثل في كل مما يلي:-

يجب على العميل الذي يتقدم لشراء الهاتف أن يكون موظفًا لأحد القطاعات الحكومية ويجب أن يكون مرّ على فترة عمله ثلاثة أشهر براتب شهري لا يقل عن ثلاثة أشهر.

في حالة أن الموظف عامًا في أحد قطاعات المملكة العربية السعودية العسكرية فيجب ألا تقل فترة خدمته قبل التقديم عن ستة أشهر ويجب أن يطبّق جميع شروط راتبه الشهري وفقًا للمكتبة.

أما في حالة أن العميل عاملًا في أحد قطاعات المملكة الخاصة فيقوم بالتقديم على القسط ويمكنه ذلك بشرط أن يكون تجاوز ثلاثة أشهر من عمله قبل التقديم على شراء الهاتف.

بالنسبة للمواطنين الأجانب (غير السعوديين) فيجب ألا تقل فترة عملهم في القطاعات الخاصة عن سنة كاملة (إثني عشر شهرًا) حتى يتمّكن من الحصول على الهاتف.

وبالنسبة إلى المواطنين سواء السعوديين أو الأجانب الغير قادرين عن العمل والمتقاعدين فيمكنهم الحصول على القرض وفقًا لنظام تقسيط مميز ولكن يشترط ألا يزيد عمرهم عن 70 عام.

مميزات أقساط مكتبة جرير السعودية

ويتميز قسط الحصول على هاتف من مكتبة جرير السعودية jarir.com بعد مميزات ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:-