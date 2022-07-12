نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر لولو على الاجهزة المنزلية الغسالات والتكيفات والشاشات خصومات عيد الاضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نكشف لكم اليوم عن آخر عروض هايبر لولو الموجودة في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو الجاري 2022م، حيث قامت ماركت لولو بعمل عروض مميزة على أسعار المكيفات وشاشات التلفزيون والغسالات وجميع الأجهزة الكهربائية وكل ذلك متوفر في مجلة لولو الأسبوعية، وبما أننا في فترة الأعياد والتي يبدأ فيها الأشخاص في التجهيز أو شراء أشياء جديدة فهذه العروض هي فرصة ممتازة لكل أسرة و لكل شخص يرغب في شراء ما يحتاج إليه بأسعار تنافسية و تخفيضات مميزة. آخر عروض هايبر لولو 2022م السعودية عروض هايبر لولو على الغسالات غسالة بيكو أوتوماتيكي بالكامل وتحتوي على فتحة من الأمام دائرية وزنها 8 كيلو جرام سعرها 1.499 ريال سعودي.

مجفف ملابس من بيكو وزن 7 كيلو جرام بفتحة أمامية سعره وصل بعد الخصم إلى 1.599 ريال سعودي.

ووصل سعر مجفف المبلابس إلكترو لوكس بعد الخصم إلى حوالي 2.699 ريال سعودي.

سعر غسالة أوتوماتيك من نيكا وصل بعد الخصم إلى 749 ريال سعودي.

سوبر جنرال غسالة مفتوحة من الأعلى سعرها 999 ريال سعودي.

غسالة ونشافة ميديا سعرها وصل إلى 2.989 ريال سعودي بعد خصم لولو.

بلغ سعر غسالة ونشافة من كاندي إلى 2.099 ريال سعودي بوزن 10 كيلو جرام.

وايت ويستنج هاوس – غسالة أوتوماتيكية تحتوي على فتحة علوية سعرها 1.299 ريال سعودي.

غسالة ملابس من شركة نيكايا بفتحة من الأعلى سعرها 799 ريال سعودي.

إلكترو ليكس غسالة للصحون سعرها انخفض حتى وصل إلى 2.449 ريال سعودي. عروض هايبر لولو على التكييفات مكيف سبليت من نيكاي سعره وصل إلى 2.699 ريال سعودي.

بينما سعر مكيف سوبر جنرال سبليت إلى 2.099 ريال سعودي.

سيمفوني مكيف هواء حجم يتسع إلى 17 لتر سعره وصل إلى 399 ريال سعودي.

مكيف شباك إل جي حار وبارد سعره 1.999 ريال سعودي.

جهاز تكييف متنقل سوبر جنرال سعره انخفض إلى 1.699 ريال سعودي. عروض هايبر لولو على الشاشات شاشة إيكون 58 بوصة سعرها انخفض إلى 1.399 ريال سعودي.

بينما سعر شاشة تي سي إل بمقاس شاشة 65 بوصة وصل إلى 2.999 ريال سعودي.

أما سعر شاشة سكاي وورث بمقاس 64 بوصة وصل إلى حوالي 2.599 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض هايبر لولو على الاجهزة المنزلية الغسالات والتكيفات والشاشات خصومات عيد الاضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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