نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواد السنين يذوب في لحظة.. بمكون واحد بس تنظيف طاسة القلي المحروقة من سنين وترجع كأنك لسه شاريها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات لديها أواني محروقة وتريد ان تزيل اثار هذه الحروق من الأواني وارجاعها نظيفة في هذا المقال سنعرض لكي بعض الطرق لاستعاده الأواني نظيفة مره اخرى وبمكونات في المنزل بدون أي مواد كيميائية. تنظيف الأواني المحروقة من الخارج بعجينة صودا الخبز: نحضر وعاء كبير ونضع به اثنان كوب من الماء المغلي وكوب من الخل ونضع به الاناء المحروق لمدة ساعتين ثم نغسله بسلك استانلس ثم بعد ذلك نضع صودا الخبز على كمية من الماء حتى يتكون عجين قابل للدهن ونقوم بدهنه على الاناء ونتركها لبعض الوقت بعد ذلك نحضر السلك الاستانلس ونقوم بفرك الاناء، بهذه الطريقة سيعود الاناء نظيف. تنظيف الأواني المحروقة من الداخل بالخل وصودا الخبز: مكونات الطريقة: كوب من الخل.

اثنان ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

كوب من الماء. طريقة الاستخدام: – نضع الاناء المراد تنظيفه على النار ونضع به الماء ثم الخل ونتركه يغلى ثم نرفعه من على النار ونضع صودا الخبز سيحدث فوران نتركه لبعض دقائق ثم نغسل الاناء بالطريقة المعتادة وسنجد الأواني نظيفة تماما. تنظيف الأواني المحروقة باستخدام بيكربونات الصوديوم والخل والليمون: نحضر الاناء الذي نريد تنظيفه ونضعه على النار ونضع به نصف كوب من الماء وأربع ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونتركهم على النار حتى الغليان ثم نأخذ الاناء ونقوم بغسله بالطريقة المعتادة وسنجد الأواني نظيفة تماما.

نحضر الاناء الذي نريد تنظيفه ونملئه بالخل ونتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله بالطريقة المعتادة وتصبح الأواني نظيفة.

نحضر الاناء ونضعه على النار ونضع به الماء وشرائح الليمون ونتركه حتى الغليان ثم نرفعه من على النار وننتظر حتى تبرد ثم نقوم بغسلها بالطريقة المعتادة. تنظيف الأواني المحروقة بالماء والصابون والملح: نحضر الاناء المراد تنظيفه ونضعه على النار ونغمره بالماء ونضع صابون الاطباق ونتركه حتى الغليان ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد ثم نقوم بغسلها بالطريقة المعتادة.

نحضر الاناء المراد تنظيفه ونضع به ماء وكميه من الملح ونتركه لمدة ساعة ونفرك الأواني بفرشاة ثم نضعه على النار حتى الغليان ونتركه في الماء المملح لمدة اثنا عشر ساعة ونغسلها بالطريقة المعتادة.

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