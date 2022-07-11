نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أفضل شركات تجميع الشحنات من الصين إلى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات شحن من الصين إلى السعودية، في ظل تزايد عمليات الشراء عبر الإنترنت المستمر ، ولأن الصين من أكبر المنتجين في العالم ولأنها تمتلك أكبر مواقع للتسوق الإلكتروني في العالم، مثل متجر علي بابا alibaba، فقط أصبح الشراء من الصين أمر شائع ولكن قبل إتمام عملية الاستيراد من الصين سيكون عليك أولا البحث عن شركة أو وكيل شحن من الصين، ومعرفة أسعار الشحن حتى تحصل على صفقة شراء ناجحة من حيث تكلفة الشحن وسرعة الوصول.

افضل شركة شحن من الصين إلى السعودية

توجد عدة شركات تجارية تقوم بعملية الشحن من الصين إلى أي مدينة داخل السعودية، أو مهما كان موقعك في العالم، وهذه الشركات تتميز بانخفاض أسعار الشحن مقارنة بعملية الشحن المباشر من أي موقع إلكتروني لأنها تقوم بتجميع عدد كبير من الشحنات في كونتينر أو عدة كونتينرات خاصة بها وهذا يجعلها وسيلة شحن رخيصة من الصين.

شركة أرامكس

يقع المقر الرئيسي لشركة أرامكس في دولة الامارات، وهي تعد من أكبر شركات تجميع الشحنات من امريكا والصين ودول أخرى كثيرة، وتوصيلها لأي مكان في العالم، ولذلك تعتبر من أفضل شركات شحن من الصين للسعودية الموثوقة والآمنة.

وهي من أفضل الشركات الوسيطة في عمليات الشحن، حيث تقدم شركة أرامكس عنوان للعميل داخل الصين، ويمكنك أن تقوم باستخدام هذا العنوان للشحن عند كل عملية شراء من الصين.

وتتميز شركة أرامكس بأن لديها نوعين من طرق الشحن وهي الشحن عن طريق البحر والشحن الجوي للشحن السريع للمملكة.

وتتميز شركة أرامكس بأنها تمتلك مراكز تخزين ضخمة داخل المملكة، كما أن مندوبي النقل التابعين لأرامكس يقوموا بتوصيل الشحنات في جميع أنحاء المملكة ولأي مدية وفي أقل مدة.

بالإضافة إلى ذلك وتوفر شركة أرامكس ميزة تتبع البضائع التي قمت بشرائها ومعرفة طريق سيرها حتى وصولها إليك، عن طريق إدخال تفاصيل الشحنة التي قمت بشراؤها في خدمة تتبع الشحنات، لمعرفة موقع شحنتك في أي مكان في العالم، وهذه واحدة من أفضل الخدمات التي توفرها الشركة في مجال الشحن.

أيضًا إحدى مميزات ارامكس أنها يمكن أن تتكفل بإنهاء الشحنات في الجمارك بالكامل، حيث يمكنك تقديم طلب عرض تخليص جمركي عند الشراء .

شركات الشحن من الصين للسعودية

توجد عدة شركات أخرى تقوم بشحن البضائع من الصينن إلى المملكة العربية السعودية، ومن قائمة شركات الشحن للسعودية :

شركة mycn

mycn من أكبر شركات الشحم من الصين وامريكا إلى السعودية، وتمتلك تلك الشركة العديد من المستودعات داخل المملكة، ويمكنك أن تقوم بالاشتراك فيها والشحن مجانا لمدة 14 يوم، قبل دفع قيمة رسوم الاشتراك لاستخدامها في تجميع الشحنات.

شركة شيب تاو للشحن

شيب تاو تعد من أفضل شركات الشحن من الصين وامريكا إلى السعودية ودول الوطن العربي، وهي تقوم بتجميع الشحنات ، وهي خيار مناسب للعملاء وللتجار الذين يرغبون في استيراد بضائع من الصين، حيث تمتلك الشركة مستودعات في الصين، يمكنك شحن منتجاتك إليها لمدة 60 يومًا دون دفع أي رسوم.

ومن مميزات شيب تاو أنها تعتمد على باي بال كوسيلة دفع وكضامن لاسترجاع الأموال المدفوعة في حالة عدم وصول الشحنات.

والشركة توفر خدة الشحن السريع عن طريق الجو، وخدمة الشحن عن طريق البحر .

شوب اند شيب من أفضل الشركات التي يمكن استخداكها لتجميع شحناتك من china أو تركيا أو مصر عدة دول أخرى إلى السعودية أو العكس.

تكلفة الشحن من الصين للسعودية

تختلف أسعار الشحن الجوي عن الشحن البحري أو البري بشكل كبير، وذلك بسبب عدة عوامل منها أن حجم الشحنات التي يتم نقلها جوًا يكون أصغر بكثير من الشحنات التي يتم نقلها برًا أو جوًا، وفي نفس الوقت فإن الشحن الجوي يكون سريع حيث يمكن أن تبلغ سرعة وصول البضائع إليك عدة أيام فقط من تاريخ الشراء.

فإذا كنت تنوي شحن بضائع ثقيلة، فمن الأفضل البحث عن أسعار الشحن البحري.

وبوجه عام لحساب قيمة الشحنة تحتاج أن تعرف وزن الشحنة بال كيلوغرام وأبعادها (الطول * العرض * الارتفاع) وسرعة الوصول أيضًا.

اسعار الشحن الجوي من الصين للسعودية

وفي المتوسط تتراوح تكلفة الشحن الجوي من الصين إلى السعودية بين 400 إلى 800 ريال سعودي، ويمكنك معرفة تفاصيل وخطط الأسعار للشحن، من خلال حاسبة سعر الشحن على موقع ارامكس لمعرفة القيمة التقريبية لأسعار الشحن قبل طلب الشحنات، وأيضًا مدة وصول الشحنة المتوقعة.

ولاحظ أن رسوم الشحن الجوي يمكن أن تتغير يومًا عن الأخر.

اسعار الشحن البحري من الصين للسعودية

الشحن عبر البحر هو أكثر طرق شحن البضائع انتشارًا ، ومع ذلك فإن كلفة الأخير سوف تختلف إذا كنت تقوم بشحن كونتينر كامل أو تقوم بشحن منتج واحد.

ويبلغ متوسط شحن حاوية حجم 40 قدم من الصين إلى السعودية حوالي 6700 دولار تقريبًا، وقد يختلف سعر الشحن أيضًا حسب مدة وصول شحناتك.

لاحظ أنك إذا كنت تقوم باستيراد كونتينر كامل أو حمولة عدة كونتينرات أو تستورد البضائع من الصين بشكل مستمر، فسيكون عليك إيجاد وكيل شحن داخل الصين حتى يقوم بتخليص أوراق الاستيراد للشحنات داخل الصين وشحن البضاعة إليك، ثم يهتم بعملية الدفع والتخليص الجمركي داخل السعودية.