شوف أقوى عروض الصيف من بنده هايبر بنده للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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عمر شويل - جدة عروض الصيف من بنده هايبر بنده تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة موسم الصيف واحتفالا بأيام عيد الأضحى المبارك على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة التي لا غنى عنها في كل منزل عصري، هذا بالإضافة إلى عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية مع أقوى عروض 1+1 وغيرها العديد، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية. أقوى عروض الصيف من بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة صانعة ساندويتش من كينوود بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

محضرة قهوة من كينوود بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

أريتي محضرة قهوة متوفرة باللون الاسود بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 479 ريال.

وأقوى عرض على مكيف هواء متنقل سعة 7 لتر من جيباس بسعر 265 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال. عجانة مع وعاء من سينكور بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

طاهية أرز من سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

وأقوى العروض على مطحنة القهوة من مولينكس بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال. خلاط مع مطحنتين من أرايتي متوفر باللون الابيض والرمادي بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

قلاية بدون زيت من كينوود بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.

تيفال قلاية بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

وعرض خاص على محضرة طعام من مولينكس بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال. عروض الأدوات المنزلية المتنوعة مقلاة جرانيت غير لاصقة مع غطاء من مستر كوك مقاس 32 سم بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال.

مستر كوك قدر ضغط سعة 11 لتر بسعر 120 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

مقلاة عميقة غير لاصقة من مستر كوك بسعر 44 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال.

وعرض قوي على ترمس قهوة لوك آند لوك سعة 1.9 لتر بسعر 68 ريال سعودي بدلاً من 105 ريال. عرض 8 بطاريات إنرجايزر ماكس بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 62 ريال.

كرسي سيداراتان بدون مسند يدين بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

أما الكرسي بمسند لليدين بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 144 ريال.

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