نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر العيد عروض حصرية على مختلف الأجهزة والهواتف بخصومات جبارة لا تفوتها LUULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر العيد تنفرد بمختلف العروض والخصومات الأكثر من ممتازة على مختلف المنتجات بأسعار مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنية لكل عملاءها عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك. حيث تقدم لكم متاجر لولو هايبر مجموعة من عروضها المميزة على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون وأيضاً أجهزة اللابتوب المختلفة بماركاتها العالمية مثل أوبو وهواوي وغيرها الكثير بخصومات جبارة بمناسبة عيد الأضحى تحت شعار بهجة العيد لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر عروض العيد الحصرية والمميزة بخصومات جبارة خصم 600 ريال على شاشة ذكية أندرويد تتميز بشاشة عالية الوضوح، بمقاس 50 بوصة، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال سعودي. حصري في متاجر لولو هايبر هاتف سامسونج جالكسي إم 33 من الجيل الخامس، تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12. كما أن الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 2+2+5+50 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل. فقط بسعر 1129 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر العيد عروض حصرية على مختلف الأجهزة والهواتف بخصومات جبارة لا تفوتها LUULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.