شوف عروض العثيم مول الاسبوعية تخفيضات هائلة othaim mall offers

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأسبوعية تحتوي على مرات التخفيضات هذا الأسبوع، فمن بين المنتجات المعروضة حلويات العيد من أنواع الشوكولاتة الممتازة والكحك والبسكويت وغيرها من مستلزمات العيد، كما يعرض العثيم مول قطعيات مختلفة من اللحوم والأغذية المعلبة مثل عبوات التونة، الصلصات، الذرة، ومنتجات الألبان والمخللات أيضا، هذا بخلاف العديد من الأصناف الأخرى ذات الأهمية الكبرى في أي منزل بأسعار تنافسية توفر الكثير من الأموال. عروض العثيم مول الأسبوعية احصل على عرض الثلاث عبوات من تونة هالي لحم خفيف وزن 200 جرام، مقابل 12.50 ريال بدلا من 19.50 ريال.

اشتري سلاتونة هالي مع خضار عبوتين وزن العبوة الواحدة 185 جرام، مقابل 10.50 ريال بدلا من 15.90 ريال.

احصل على ثلاث حبات من بزاليا خضراء هورتكس مع جزر وزن 400 جرام بسعر 10.50 ريال بدلا من 17.85 ريال. يمكنك شراء كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بدون عظم، وذلك بسعر 49.95 ريال فقط.

احصل على حبة من دجاج التنمية الطازج وزن الحبة كيلو جرام مقابل 16.75 ريال، أو وزن 900 جرام بسعر 15.75 ريال، أو حبة وزن 800 جرام مقابل 14.75 ريال. علبة من لبنة فوود جايت هنغاري وزن 2.75 كجم بسعر 61.75 ريال سعودي فقط، بينما سعر الكيلو الواحد 22.50 ريال. أسواق العثيم جوديفا دبل بار شوكولاتة اشتري أربع قطع بسعر 8.95 ريال بدلا من 14 ريال.

بسكويت ماكفيتيز نخالة منوع مقابل 6.95 ريال بدلا من 10.25 ريال وزن 250 جرام، أو وزن 400 جرام مقابل 10.25 ريال بدلا من 15.25 ريال. شراب تانج برتقال كيس وزن 375 جرام مقابل 11.25 ريال بدلا من 12.50 ريال سعودي.

حليب نستلة مركز سائل سعر الربطة مقابل 22.95 ريال بدلا من 26.50 ريال. حلوى بورقات أصابع 75 جرام مقابل 10.95 ريال بدلا من 17.85 ريال للثلاث حبات.

شوكولاتة لينت لندور بالحليب وزن 200 جم بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.95 ريال. عروض العثيم شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 900 جرام مع 10% خصم سعر الحبة 44.95 ريال بدلا من 88.95 ريال سعودي، يسمح لكل عميل بشراء حبتان فقط.

مقابل 49.95 ريال بدلا من 105 ريال احصل على ماكنتوش كوالتي ستريت وزن 850 جرام. أرز الوليمة مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام مقابل 64.95 ريال بدلا من 89.95 ريال.

حليب هالي بودرة وزن 1800 جرام سعر الحبة 49.95 ريال بدلا من 57.95 ريال سعودي. عسل برام الغابة السوداء وزن 300 جرام مقابل 16.5 ريال للحبة بدلا من 24.75 ريال.

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