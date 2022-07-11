شوف عروض العثيم الأسبوعية الخصومات الكبرى othaim offers

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تحتوي على عدة أشكال من التخفيضات من بينها شراء أكثر من حبة بسعر أقل، أو الحصول على خصم رائع على السلع، يمكنك الآن شراء كافة احتياجاتك بأقل الأسعار من داخل أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع، يمكنك إيجاد أنواع مختلفة من حفائض الأطفال من جميع المقاسات، كما توجد مئات الأصناف الغذائية من المأكولات الطازجة والمجمدة، تستطيعي تحضير أشهى الوصفات بشراء مقاضي البقالة من أسواق العثيم بأسعار تنافسية، كما يعرض المول أنواع متعددة وأشكال رائعة من التجهيزات المنزلية وأدوات المطبخ والمائدة، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى داخل بروشور العروض وفروع العثيم مول المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية لتلبية رغبات العملاء. عروض العثيم الأسبوعية اشتري حفائض الأطفال بامبي سانيتا مقاس كبير تحتوي على 62 حبة مقابل 49.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال.

كريم كاب سنفرة ومبيض للوجه والجسم 500 مل مقابل 35.95 ريال بدلاً من 48.25 ريال للحبة.

لوشن انشانتر رومانتك 500 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

مفارش سفرة بلاستي نت 3 رول × 40 مفرش مقابل 15.95 ريال بدلاً من 25.25 ريال سعودي للربطة. شامبو صانسيلك ناعم وانسيابي 700 مل مقابل 15.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال.

صابون بونكس أتوماتيك الأصلي وزن الكيس 5 كيلو جرام مقابل 31.95 ريال بدلاً من 41.5 ريال.

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توصيلة الفنار كهرباء ال اي دي احصل على حبتان بسعر 84.95 ريال بدلاً من 104.95 ريال.

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