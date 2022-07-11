نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الغذائية ولوازم ولائم عيد الأضحى المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة أهم وأفضل عروض هايبر بنده السعودية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الأعياد المناسبات تعمل شركات بنده السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات، وخلال هذه الأيام قد اقترب عيد الأضحى المبارك ولذلك يتساءل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض والتخفيضات التي يقدمها هايبر بنده السعودية لعيد الأضحى، وخلال موضوع اليوم سنتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض هايبر بنده وتخفيضات عيد الأضحى المبارك على كل المستلزمات المنزلية
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
هايبر بنده السعودية عبارة عن شركة للتجزئة الغذائية وهي أكبر وأهم الشركات في الشرق الأوسط بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتم تأسيس هذه الشركة من قبل رجل أعمال كبير في المملكة العربية السعودية هو حمود البراهيم، وهو م أكبر وأهم رجال الأعمال في المملكة، يوجد فروع لهذه الشركة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودي.
أهم وأفضل عروض هايبر بندة اليوم السعودية خلال أيام عيد الأضحى المبارك
تقدم مجموعة شركات بنده السعودية مجموعة كبيرة من المنتجات تتمثل فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة شبيه جبنة كريم قابلة للدهن المراعي سعر العبوه 23.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة صدور دجاج طرية سيارة 2 كيلو جرام بسعر 45.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده شوكولاته مشكله دوائر جالاكسي 900 جرام بسعر 47.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع ارز هندي بسمتي ابيض ابو كاس 10 كيلو بسعر 56.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده دجاج دو 1 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة فشار البطل سعر الحبه 7.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كريمة الطبخ المراعي 500 مل السعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي كرانشي الجبنة شيتوس 20 جرام 1+1 بسعر 14 ريال سعودي,
- عروض بنده جده تونة خفيفة قودي 3 حبات بسعر .15.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم صدور دجاج طرية ساديا 1 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده شوكولاتة مشكلة 500 جرام 1+1 بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر سكر ناعم الأسرة 12 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه دجاج دو سعر كرتونة 179 ريال سعودي.
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