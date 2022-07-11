نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وتخفيضات العثيم الممتازة بمناسبة عطلات عيد الأضحى المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسواق عبد الله العثيم وعروض عيد الأضحى يوليو 2022، أسواق عبدالله العثيم وعروض عيد الأضحى المبارك موضوع من أهم وأفضل الموضوعات التي كثر السؤال عنها خلال محركات البحث المختلفة وذلك لأن عيد الأضحى قد حان وتم تقديم عروضه الآن، ولذلك سيكون هذا الموضوع عن أسواق عبد الله علي العثيم وعروض عروض العثيم الاسبوعية عيد الأضحى المبارك، وسوف أتحدث في الموضوع بشيء من التفصيل، وإذا كان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة بالنسبة لك فعليك بالمتابعة.
عروض العثيم الترويجية وتنزيلات وخصومات عيد الأضحى المبارك الغذائية
أسواق عبدالله علي العثيم السعودي
أسواق العثيم السعودي عبارة عن مجموعة من الأسواق التجارية والتي يوجد بداخلها مجموعة من المنتجات المختلفة التي تحتاج إليها جميع المنازل، حيث عندما تذهب لأسواق العثيم سوف تتمكن من شراء جميع ما ترغب فيه من مكان واحد وذلك سيوفر عليك الوقت والجهد، وجميع منتجاته بجودة متميزة وأسعار تنافس جميع الأسواق الأخرى.
العثيم العروض الترويجية وعروض عيد الأضحى يوليو 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات هذا الإسبوع، وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض العثيم الاثنين كريم دوف 250 مل بسعر 11.95 ريال سعودي,
- عروض اسواق العثيم شامبو تريسمي تغذيه و تجديد 400 مللي سعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شامبو كلير كول سبورتس رجالي 400 مللي سعره .14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جيلي فازلين اصلي 250 مل السعر 11.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب زي زيت شعر صانسيلك للشعر التالف 250 مل بسعر 99.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم قناع بونت لتصحيح التجاعيد 21 مللي سعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده غسول يد لوكس عسل وتحت 500 مللي بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم لوشن فازلين اشراقة الكاكاو 400 مل بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه صابون يد الوايفاي عيني 200 ملي السعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول معجون كلوس اب وايت ناو 750 ملي السعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم كلوس اب معجون انتعاش ثلج 75 مل السعر 13.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم معجون كلوس اب وايت 75 مللي بسعر 17.95 ريال سعودي.
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