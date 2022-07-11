نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات غير مسبوقة على الشاشات و أجهزة المطبخ عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات غير مسبوقة على الشاشات و أجهزة المطبخ عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى، يتوفر طقم قدور رويال فورد غير لاصق عدد ثماني قطع بسعر 125 ريال بدلا من 189 ريال خصم 34%، طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 119 ريال بدلا من 185 ريال خصم 36%، يتوفر طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، يتوفر قدر و قلاية بلاك ستوك بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 30% ضمن عروض عيد الأضحى المبارك العثيم ماركت.

خصومات العثيم على الشاشات و الأجهزة

يتوفر قدر ضغط السيف المنيوم سعة 15 لتر بسعر 129 ريال بدلا من 199 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك سعة 25 لتر بسعر 225 ريال بدلا من 349 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أدوات المطبخ طقم عشاء ديفا اوبل 44 قطعة بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال خصم 40%، يتوفر ترمس بلا ميرو سعة 1 لتر بسعر 24 ريال بدلا من 39 ريال خصم 39%، يتوفر ترمس ديفا 2 في 1 بسعر 59 ريال بدلا من 95 ريال خصم 38%.

عروض عيد الأضحى المبارك

تتوفر مكنسة كهربائية بانيكس سعة 21 لتر بسعر 185 ريال بدلا من 239 ريال خصم 23%، تتوفر عروض العثيم ماركت على أجهزة المطبخ غلاية ماء ايفا سعة 1.8 لتر بسعر 38 ريال بدلا من 74 ريال خصم 49%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ترمس كاسا بونيتا سعة 1.3 لتر بسعر 30 ريال بدلا من 52 ريال خصم 42%، تتوفر سعة 1.6 لتر بسعر 32 ريال بدلا عن 64 ريال خصم 50%.

عروض أجهزة المطبخ العثيم ماركت

يتوفر قدر بانيكس لطهي الارز سعة 8 لتر بسعر 210 ريال بدلا من 375 ريال خصم 44%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك طاهية ارز بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت طقم قدور كيتسنجر جرانيت 9 قطع بسعر 155 ريال بدلا من 217 ريال خصم 29%.

عروض الشاشات العثيم ماركت

يتوفر شاشة ارو LED 32 بوصة بسعر 379 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة سوبر جنرال ال اي دي سمارت 50 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 599 ريال بدلاً من 849 ريال خصم 30%.

يتوفر شاشة جيباس سمارت 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على الشاشات شاشة إمبكس سمارت 65 بوصة بدقة 4K بسعر 1699 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 23%، يتوفر شاشة ارو ال اي دي سمارت 55 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 1329 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 22% ضمن عروض عيد الأضحى المبارك العثيم ماركت.