نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ارخص عروض العيد على الشوكولاتة وحلوى العيد الأضحى من العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض العثيم وارخص عروض العيد على الشوكولاتة وحلويات العيد الشهية، وذلك في عروض خاصة بدايةً من 6 يوليو 2022 وحتى موعد إنتهائها في يوم 19 يوليو 2022، وتهتم متاجر السعودية بعرض اقوى المنتجات من لوازم المنزل واحتياجاته وخاصةً في موسم الإجتماعات العائلية، ولذلك بإمكانك تصفح نشرة العروض الأسبوعية من العثيم ماركت التي تعرض آلاف المنتجات من السلع الغذائية وغيرها من مفروشات ومنتجات تعقيم وتطهير وغيرها من المنتجات الهامة والتي لا غنى عنها في أي منزل، ويُعد العثيم ماركت من أكبر متاجر السعودية التي تهتم بمبادرات الخصومات والتخفيضات في موسم التخفيضات تسهيلًا على المواطن شراء احتياجاته بأقل السعار، وإليكم التفاصيل في التالي.

عروض العثيم ارخص عروض العيد على الشوكولاتة

شوكولاتة العيد من أفضل أنواع المنتجات الغذائية المفضلة للجميع، والتي تضفي المزيد من اللحظات المميزة والمبهجة في الإجتماعات العائلية، وتشمل العروض على أنواع من التوفي، حلوى بقر لاكسوري الشهية، حلوى الجيلي بنكهات الفواكه المتعددة، شوكولاتة بالحليب ذات النكهة المميزة، آيس كريم باسكن روبنز، والعديد من الحلوى المختلفة والشهية، والتي تضفي الفرحة والسعادة على قلوب جميع أفراد العائلة.

كيلو توفي مشكل بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال.

اوسكار حلوى الجيلي بالفواكه بسعر 18.95 ريال بدلًا من 22.95 ريال.

حلوى بقر لاكسوري بسعر 21.95 بدلًا من 42.95 ريال.

اوفر عروض العيد

لمحبي الحلوى المخبوزة العربية الشهيرة في الأعياد والتي تضم أصناف متعددة من الكعك المحشي بحشوات مختلفة، والتورتات المزينة بأشهى أنواع صوص الشوكولاتة والفواكه، بالإضافة إلى البسكويت المصنوع بنكهات مختلفة ومفضلة للجميع، كما تضم الخصومات حلوى البرازق والبيتي فور المشكل و كذلك رقائق الرقاق الشهي والكرواسون.

حلا جوز هند وكريز بسعر 29.95 بدلًا من 34.95 ريال.

غريبة مشكلة بالفستق بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال.

كعك سادة أو بالسمن أو بالحلقوم أو بالتمر والقرفة بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال.

كيلو بيتي فور مشكل بسعر 34.95 بدلًا من 39.95 ريال.

عروض العثيم ماركت

لمحبي الحلزى الشوكولاتة الميني بنكهات وأشكالها المختلفة، يعرض لكم العثيم ماركت ألذ أنواع الحلوى بالشوكولاتة مثل شوكولاتة جالكسي ميني، حلوى شوكولاتة مالتيزرز، شوكولاتة أولكر نوبولتين، بسكويت أولكر للشاي السادة وبالكاكاو، شوكولاتة الويفر، وعروض بسكويت أوريو.