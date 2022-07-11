نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أبرز عروض بنده اليوم على الجوال والشاشات والأجهزة الصغيرة بتخفيضات مضاعفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبرز عروض بنده اليوم على الجوال والشاشات والأجهزة الصغيرة بتخفيضات مضاعفة، يتوفر خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 119 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 37%، يتوفر خلاط يدوي مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 30%، يتوفر خلاط يدوي اريتي 3 في 1 بسعر 99 ريال بدلا من 175 ريال تخفيض 44%، تتوفر محضرة طعام مولنيكس بسعر 239 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 47% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لعيد الأضحى المبارك.

أبرز عروض بنده اليوم على الجوال والأجهزة

تتوفر عصارة مولنيكس بسعر 95 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 32%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك عصارة مولنيكس بسعر 169 ريال بدلا من 365 ريال تخفيض 54%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على أجهزة المطبخ قطاعة كينوود 400 وات بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 44%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 40%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون امبكس جلوريا 32 بوصة إتش دي ال اي دي بسعر 379 ريال بدلا من 514 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة يدعم تقنية 4K سمارت تي في UHD أندرويد بسعر 2599 ريال بدلا من 3499 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن عروض عيد الأحى المبارك تلفزيون توشيبا ال اي دي 55 بوصة بسعر 1699 ريال بدلا من 2999 ريال تخفيض 26%.

عروض عيد الأضحى المبارك

يتوفر تلفزيون دورا ال اي دي 42 بوصة full HD بسعر 949 ريال بدلا 1699 ريال تخفيض 44%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الإلكترونية ساعة ذكية أو كي بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 50%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك تابلت الكاتيل سعة 32 جيجا بايت بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 11%، يتوفر هاتف أونور اكس 7 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف أونور اكس 8 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك هاتف فيفو واي 10 اس سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 519 ريال بدلا من 579 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج اي كور 3 سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال.

يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء هاتف شاومي 11 تي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على الهواتف بسعر 1589 ريال بدلا من 1799 ريال، يتوفر هاتف لينوفو كي 15 بلس سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 649 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لعيد الأضحى المبارك.