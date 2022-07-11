نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بهجة العيد بخصم خاص جداً مع مجلة لولو الأسبوعية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع بأنها تضم العديد من المنتجات المختلفة على كل ما نحتاجه بالبيت أو العمل، حيث تجده بجميع فروع لولو بالمملكة العربية السعودية، وسوف نعرض لكم بهذه المقالة بعض التخفيضات المميزة على الأجهزة الإلكترونية، مثل: أجهزة اللاب توب، وأجهزة التابلت، والنوت بوك، والكمبيوتر وملحقاته من لوحة مفاتيح وسماعات وغيرها.

أقوى عروض وخصومات العيد من لولو هايبر ماركت

تنزيلات متميزة من لولو هايبر ماركت، على أجهزة الكمبيوتر المحمول (اللاب توب)، من مختلف الماركات العالمية، نشرت مجلة لولو هذا الأسبوع عرض مميز جداً على نوت بوك أسوس TUF dash core 7، وأيضاً جهاز لينوفو ايديا باد فليكس ٥ كور اي ٣ Lenovo idea pad flex5 core i3 بسعر مميز وحصري، وعلى جهاز ام اس أي نوت بوك للألعاب MSI gaming notebook core5، أما عن أجهزة سامسونج، فيتوفر منها جهاز سامسونج تاب اس ٧ اف اي Samsung tab S7FE بسعر مغري، وجهاز سامسونج تاب اي Samsung tab A8 بخصم خاص، ولا تتوقف عروض لولو هايبر ماركت على هذه الماركات، ولكن هناك عرض مميز على أبيل أي باد ٩ واي فاي Apple ipad9 wi-fi ولفترة محدودة، كما تضم مجلة هذا الأسبوع من لولو العديد من التخفيضات الأخرى المميزة.

عروض مميزة جداً على الأجهزة اللوحية والإلكترونيات

توجد خصومات خاصة اليوم بجميع فروع هايبر ماركت لولو ولفترة محدودة، بادر بإغتنام الفرصة، ولا تفوت فرصة التوفير الكبرى، وشراء احتياجات بأسعار مخفضة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خصم مميز جداً على كل منتجات ايكون ikon من لولو، خصم كبير على أسعار الساعات الذكية smart watches، ومنها ساعات أيكون الذكية للكبار، وساعات أيكون الذكية للأطفال مع قياس درجة الحرارة، وخصم آخر مميز على تابلت أيكون ٨ بوصة الجيل الرابع، وعلى تابلت أيكون ١٠ بوصة الجيل الرابع، وعلى نوت بوك أيكون القابل للتحول ١١,٦ بوصة، كما تضم خصومات اليوم عرض حصري على جهاز كمبيوتر الكل في واحد من أيكون، وعروض أخرى كثيرة.