نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم أحدث تخفيضات عيد الأضحى المبارك 2022 مفاجآت كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم التي يشترك فيها الكثير من المواطنين والمقيمين في هذه الأيام نظراً إلى سلسلة التخفيضات والعروض المتميزة التي يقدمها متجر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والكويت وباقي الدول العربية.

تقدم بنده افضل واجمل العروض التي يحتاجها المستهلك من المنتجات والسلع الرئيسية، والأجهزة المتطورة، بجانب السعي في تقديم كافة الخدمات الممتازة للمستهلك، والعميل حيث يوجد هنا في بنده اليوم عروض كثيرة، يمكن تقديمها والحصول عليها، وبأسعار فوق الخيال، لذا نتناول معظم العروض التي تبحثون عليها لتلبية لكافة احتياجاتك، من المواد الغذائية والمنظفات والأدوات والأجهزة الكهربائية.

عروض بنده

صدور دجاجة طرية سيارا اثنين كيلو بسعر ٤٦.٩٥ ريال بدل من سعر ٥٤.٩٥ ريال، واليكم اهم روابط تخفيضات وعروض بنده .

. أرز هندي بسمتي ابيض أبو كاس وزن ١٠ كيلو جرام بقيمة ٥٦.٩٥ ريال بدلا من ٨٤.٩٥ ريال.

دجاج دو وزن كيلو و٢٠٠ جرام شراء ب ١٨.٥٠ ريال بعد الخصم بدل من ٢١.٥٠ ريال.

عرض كريمة الطبخ المراعي وزن ٥٠٠مل بعد الخصم بسعر ١٠.٩٥ ريال قبل الخصم ب ١٦.٥٠ ريال.

فشار البطل ١٠×٢٣جرام بقيمة ٧.٩٥ ريال قبل الخصم سعر ١٠.٥٠ ريال.

العرض الذهبي سكر ناعم للأسرة ١٠+٢كيلو الثمن بعد الخصم ٢٩.٩٥ ريال قبل الخصم بثمن ٣٨.٢٥ ريال.

صدور دجاج طرية ساديا واحد كيلو بعد الخصم بمبلغ ٢٤.٩٥ ريال قبل الخصم ب ٣٤.٩٥ ريال.

العرض الذهبي من دجاج دو ١٠×كيلو و٢٠٠جرام القيمة للكرتونة بعد الخصم ١٧٩.٩٥ ريال أما قبل الخصم ب ٢١٤.٩٥ ريال.

علبة جبنه كيري مربعات عرض ٣×٢٠٠جرام بعد الخصم بسعر ٢٦.٩٥ ريال قبل الخصم ٣٣.٩٥ ريال.

بطاطس للقلي كريس كاتس لامب وستون ٢.٥ كيلو بعد الخصم قيمة الشراء ٢٩.٩٥ ريال أما قبل الخصم ٤٩.٩٥ ريال.

قهوة ماي كاب ٣×١نسكافية ٣٠×٢٠جرام +١٠ أكياس السعر بعد الخصم ٣٠.٩٥ ريال قبل الخصم ٤٧.٩٥ ريال.

شكولاته مشكلة جالكسي جواهر ريڤو واحد كيلو و ٤٠٠جرام بعد الخصم الثمن ٥٩.٩٥ ريال بدل من ١٢٤.٩٥ ريال.

مزيج التوابل شان ٥٠جرام القيمة بعد الخصم ١٢.٩٥ ريال قبل الخصم سعر ١٩.٥٠ ريال سعودي من متجر بنده.

عروض بنده هذا الأسبوع

هذه أرخص عروض بندة اليوم والتي تشمل الخضروات:

طماطم كاندي محلي ٣٥٠ جرام السعر بعد الخصم بسعر ٦.٥٠ ريال أما قبل الخصم بسعر ٨.٩٥ ريال.

بصل احمر مصري وسط بعد الخصم قيمة الشراء ٣.٩٥ ريال الكيس قبل الخصم بقيمة ٥.٩٥ ريال.

باذنجان مدور محلي سعر الكيلو بعد الخصم ٢.٩٥ ريال أما قبل الخصم السعر ٤.٩٥ ريال.

ثوم صيني الكيس ٣.٧٥ كيلو الثمن بعد الخصم ١.٩٥ ريال قبل الخصم بثمن ٢.٩٥ ريال.

علبة عنقود طماطم الكرز محلي ٢٩٠ جرام القيمة بعد الخصم ٦.٥٠ ريال قبل الخصم القيمة ٨.٩٥ ريال.

فول سوداني أمريكي ني بالقشر سعر الكيلو بعد الخصم ١١.٩٥ ريال قبل الخصم ١٣.٩٥ ريال.

جوز امريكي بالقشرة عين الجمل قيمة شراء الكيلو بعد الخصم ب ٢٣.٩٥ ريال اما قبل الخصم بقيمة ٣٨.٩٥ ريال.

عروض هايبر بنده اون لاين

ونذكركم بأقوي تخفيضات بنده الجديدة من بينها التالي:

خبز البطاطا يومي ٢٦٠ جرام الثمن بعد الخصم ٣.٥٠ ريال قبل الخصم بثمن ٤.٢٥ ريال.

علبة كروسان ميني سادة ١٠قطع ٢٥ جرام العرض بعد الخصم بسعر ٧.٩٥ ريال قبل الخصم بسعر ٩.٩٥ ريال.

شرائح خبز اسمر لوزين ٦٠٠جرام بعد الخصم بثمن ١١ ريال قبل الخصم الثمن ١٢ ريال.

وصلنا لختام شرح عروض بنده اليوم أحدث تخفيضات عيد الأضحى المبارك 2022 مفاجآت كبيرة.

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