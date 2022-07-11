نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والموبايلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم، وحصريا أكبر، وأحدث تخفيضات بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية، والموبايلات تقدمها لكم بنده هايبر ماركت السعودية التي تعد من أفضل سلاسل المتاجر في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم دائما عروض كبيرة في فروع تغطي جميع أنحاء المملكة مما يجعلها من أوائل الإختيارات لدى المستهلك السعودي.

تخفيضات بنده السعودية اليوم على الموبايلات

كالعاده لم تأتي تلك التخفيضات على موبايلات قديمة الطراز أو سنة الإصدار، ولكن جاءت العروض على الرغم من كونها عروض كبيره جداً على أحدث الموبايلات من حيث الإمكانيات والمواصفات، ومن ماركات مختلفة مثل سامسونج، وأوبو، وأونر، ونوكيا، وشاومي، ولينوفو، وفيفو، وشاومي، وسوف نستعرض معكم أسعار بعض هذه الجوالات المميزة.

نبدأ معكم هذه العروض الكبيرة بتخفيض على موبايل لينوفو كي 15 بلس 4g بذاكره داخلية من 128 جيجا، ورامات 4 جيجا، ومعالج ثماني النواة بسعر 599 بدلا من 649 ريال، وعرض أخر على موبايل أوبو إي 16 ثنائي الشريحه 4g بذاكره داخلية 64 جيجا، وشاشة بحجم ستة بوصات ونصف، والكاميرا الخلفية بدقه 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، ورامات 4 جيجا كل هذا بسعر 599 بدلاً من 679 ريال.

كما توجد عروض أخرى مميزة على موبايلات ماركة نوكيا المشهورة مثل نوكيا سي 30 ثنائي الشريحة 4G بذاكرة داخلية 64 جيجا، ورامات 3 جيجا، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بسعر 489 بدلاً من 499 ريال، ونوكيا سي 01 بلس ثنائي الشريحة 4G بذاكرة داخلية 16 جيجا بسعر 289 بدلاً من 319 ريال، ونوكيا جي 10 بمساحة داخلية 64 جيجا، ورامات 4 جيجا بسعر 499 بدلاً من 533 ريال.

عروض أخرى على الأجهزة الذكية من بنده السعودية

شملت تلك العروض على تنزيلات مميزة على الأجهزة الذكية كسماعات الرأس اللاسلكية، والساعات الذكية، والتابلت، والراوتر الهوائي مثل عرض مميز على ساعة ذكية من أوه كي بسعر 99 بدلاً من 199 ريال.

أحدث التخفيضات على الأجهزة الكهربائية من بنده هايبر ماركت

شملت تلك التخفيضات تنزيلات مميزة على أجهزة كهربائية مختلفة الأنواع مثل الخلاطات، والعصارات الكهربائية، والقلايات بدون زيت، وغلايات المياه، وقدور الضغط، ومفرمة اللحوم، والتكييفات، والأفران الكهربائية، وأجهزة أخرى كثيرة.