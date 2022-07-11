شوف عروض العثيم شهر يوليو خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات تسوق قبل نهاية العرض

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الجدير بالذكر أن أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخراً عن أحدث العروض الأسبوعية لها، حيث تعد أسواق العثيم من أبرز المتاجر الاستهلاكية التي توجد في المملكة بشكل كامل وأشهرها على الإطلاق، ودائماً ما تقوم بتقديم عروض ممتازة على جميع المنتجات التي تتوفر لديها، وبالنسبة للعروض الأسبوعية فهي تأتي بأفضل سعر لأفضل سلع، ولهذا السبب استطاعت أسواق العثيم أن تحظى بثقة كبيرة بين المواطنين الذين يفضلون التعامل معها وشراء كافة مستلزمات المنزل من منتجات غذائية ولحوم بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية أيضاً.

عروض العثيم اليوم

أهم ما تشمله عروض العثيم ليوم الاثنين هي الخضراوات الطازجة وأنواع الفاكهة المختلفة المختارة بعناية، بجانب منتجات الألبان والأجبان.

وقدمت عروض العثيم أيضاً تخفيضات على وراك الدجاج الطازجة، واللبن كامل الدسم ومنزوع الدسم، وزيت الزيتون، وأنواع ألجبنه المختلفة، والسلع الرئيسية في كل منزل أهمها الأرز والمكرونة وكافة السلع الأخرى التي يحتاج لها كل بيت.

عروض العثيم الأسبوعية

كما ذكرنا سابقاً أن عروض أسواق العثيم قد شملت الخضراوات والفاكهة من أجود الأنواع والمختارة بعناية لتقديمها للعملاء، والجدير بالذكر أن هذه العروض والتخفيضات لم تؤثر نهائياً على جودة المنتج وصلاحيته ، حيث نجد أن المنتجات طازجة بالكامل وصلاحيتها ممتدة لفترة، ولهذا نجد من أبرز العروض والتخفيضات على السلع الغذائية كما يلي:

بلغ سعر العنب الأحمر حوالي 10.95 ريال سعودي.

شملت العروض الكرز الصغير الذي وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي.

هناك خصم أيضاً على سعر الباذنجان الأسود فبلغ سعر الكيلو حوالي 2.85 ريال سعودي.

أما بالنسبة للثوم فبلغ سعره حوالي 1.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

هناك أيضاً بعض العروض التي شملت كعك السمسم فنجد: