نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل الحيل السريعه لحل مشكلة انسداد الاحواض والبانيو بافكار جديدة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق متعددة لتسليك الحوض, يعتبر انسداد الحوض من المشاكل التي تتعرض لها الكثير من ربات المنزل في مطبخها وذلك يجعلها غير قادرة على التعامل مع الحوض بشكل طبيعي.

ويكون ذلك بسبب ما ينتج عنه من مشاكل كتراكم المياه وبالتالي جذب الحشرات لذلك من خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طرق تسليك الحوض في المنزل.

طرق متعددة لتسليك الحوض بنفسك

هنا الكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يم الاعتماد عليها في تسليك الحوض في المنزل والقضاء على مشكلة الدهون وبشكل نهائي، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي تعمل على تسليك الحوض.

تسليك الحوض بالمشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من إحدى الطرق التي تساعد في القضاء على مشكلة الزيوت والدهون بشكل نهائي وذلك لأنها تحتوي على مادة الصودا القوية ذات النتائج الفعالة في القضاء على كافة الأوساخ والدهون.

ويتم استخدامه من خلال وضع المشروب في الحوض وتركه لبضعة من الوقت وسيتم القضاء على مشكلة الانسداد بشكل نهائي.

تسليك الحوض بملح الليمون:

يمكن بكل سهولة تسليك الحوض باستخدام ملح الليمون وذلك من خلال الحصول على ملح الليمون ثم يتم وضعه في الحوض، وبعد ذلك يتم وضع الكلور الأبيض وتركه لمدة عشرة دقائق لحين أن يبدأ المفعول.

بعد ذلك يتم وضع المياه في الحوض مع الحرص على ارتداء كمامة لأن تفاعل الكلور مع ملح الليمون سينتج عنه رائحة قوية ومزعجة أيضًا.

تسليك الحوض بالملح:

يعتبر الملح الخشن من الوسائل التي يعتمد عليها في تسليك الحوض ويتم استخدامه من خلال وضع الملح الخشن مع المياه المغلية.

ثم تركه لحين أن يذوب ويبرد قليلًا حتى لا يؤثر على المواسير الخاصة بالحوض المصنوعة من البلاستيك وبعد ذلك يتم وضع الخليط في الحوض وتركه لحين أن يفتت الدهون ويتم التخلص منها بشكل نهائي.

تسليك الحوض بالمواد الكيميائية

يمكن بكل سهولة القضاء على مشكلة الدهون المتواجدة في الحوض من خلال وضع المنظفات الكيميائية ثم يتم تركه قليلًا لحين أن يتم إذابة الدهون بكل سهولة.

ويفضل ألا يتم الإكثار في الاعتماد على تلك الطريقة لأن المواد الكيميائية ينتج عنها مشكلة في انسداد الحوض.